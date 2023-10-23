上水名都兩房　 以478萬獲上車客承接

中原地產區國健表示，施政報告即將公布，近日觀望氣氛濃厚，二手交投較淡。粉嶺上水10月暫錄約20宗二手成交，其中上水名都本月暫錄約2宗成交，屋苑最新錄得1座中層D室，單位建築面積607平方呎，實用面積448平方呎，2房間隔，開價約490萬元，經議價後以478萬元獲承接，實用面積平均呎價10670元。

中原區國健指，新買家為上車客，見單位間隔合用，造價合理，把握機會購入單位自用。據了解，原業主於2010年2月以196萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位賬面獲利約282萬元離場，單位期內升值約144%。

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