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上水名都兩房　 以478萬獲上車客承接

股樓投資 14:44 2023/10/23

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中原地產區國健表示，施政報告即將公布，近日觀望氣氛濃厚，二手交投較淡。粉嶺上水10月暫錄約20宗二手成交，其中上水名都本月暫錄約2宗成交，屋苑最新錄得1座中層D室，單位建築面積607平方呎，實用面積448平方呎，2房間隔，開價約490萬元，經議價後以478萬元獲承接，實用面積平均呎價10670元。

中原區國健指，新買家為上車客，見單位間隔合用，造價合理，把握機會購入單位自用。據了解，原業主於2010年2月以196萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位賬面獲利約282萬元離場，單位期內升值約144%。

延伸閲讀【多相】啟德海灣示範單位陪你睇 嘉華溫偉明：以先求量策略挽入市信心【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

上水名都 上水 中原地產 二手市場

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