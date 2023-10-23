天晉「鳳凰樓」三房戶月租2.9萬元　享租金回報3.4厘

利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳天晉3A期5A座高層B室的二手租賃成交個案，單位實用面積650方呎，屬3房1套間隔，廚房採開放式，座向西南，外望開揚景致。

蔡氏指，新租客喜歡樓齡較新屋苑，早前透過利嘉閣真盤源平台物色區內租盤，聯絡代理睇樓後對上址一見鍾情，租客認為單位位處「鳳凰樓層」，景觀開揚，又乾淨企理，且周邊配套成熟，衣食住行非常方便，即與業主洽商議價。業主最初開價30,000元，最終以29,000元租出，實用面積呎租約45元。

據悉，原業主於2014年以約1,038萬元買入單位，現成功出租，租金回報約3.4厘。

蔡氏補充，該屋苑現僅有同類放租盤1個，足見盤源稀少。

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