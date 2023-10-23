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【以巴戰爭】海外大批預備役回國 美國逾1萬

環球政治 15:00 2023/10/23

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以色列徵召預備役士兵，準備對加沙地區（Gaza）發動攻勢。據悉，大批旅居海外人士響應號召，紛紛返回以色列，單是美國被指已有超過1萬人，當中亦有人自願回到軍隊。

【以巴戰爭】以軍料地面進攻最少3個月 美冀延後斡旋人質獲釋 【下一頁】

以色列駐美國太平洋西南地區總領事巴卡爾（Israel Bachar）透露，當地超過1萬名猶太裔人士響應徵召，乘搭商務客機或包機返回以色列。

巴卡爾辦公室指出，即使明知戰事十分兇險，仍不阻海外猶太人士回國參軍，全球響應程度超越以色列政府預期逾50%。

《彭博社》報稱，正在以色列北部部署的美國男子Stas Grinberg於當日爆發巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊時人在美國邁阿密出差，5小時後旋即返回田納西州納什維爾（Nashville）的家中，與妻兒告別後便踏上返國旅途。

【以巴戰爭】麥康奈爾撐拜登 向以國與烏提供千億美元援助 【下一頁】

另一名23歲猶太男子Adam亦表示，事發後接獲徵召，立即由留學的西班牙啟程回到以色列。他指返國旅途十分崎嶇，先後飛往土耳其伊斯坦布爾及希臘雅典，歷經超過30小時才抵達特拉維夫。

以色列強制要求18歲以上人士服役，退伍後預備役身份將持續至40歲。在國家緊急狀態下，預備役徵召年齡會再提高。戰爭爆發後，以色列軍方徵召國家史上最多的36萬預備役士兵，準備軍事行動。

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責任編輯：吳漢培

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