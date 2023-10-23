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【小米動向】小米周四舉行發布會　小米14系列+澎湃OS同步登場

科技 15:09 2023/10/23

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小米宣布，新品發布會將於周四晚上7時舉行。

小米集團董事長雷軍較早前在社交平台表示，新作業系統「小米澎湃OS」即將登場，但一直未有透露確實日期。終在今（23日），小米正式宣布，將於周四（26日）舉行發布會，屆時將會帶來新機小米14系列以及「人車家全生態作業系統」澎湃OS。

【小米新機】小米再搶先發布會公布　小米14系列首次搭載Leica Summilux鏡頭

【小米手錶】小米推智能手錶Watch 2 Pro　提供超過150種運動模式

小米集團在微博宣布，新品發布會將於周四晚上7時舉行，除了新作業系統「小米澎湃OS」和、新手機「小米14」系列將登場，小米公關部副總經理王化透露，小米手錶S3也會同場亮相。

雷軍表示，是次發布會意味著小米的新十年，「現在走到了關鍵的『跨越時刻』。接下來，大家將會看到小米領先技術更多更集中的湧現，一個全新的小米從此將出現各位面前」。 他也同時分享更多澎湃OS的資料，除了會整合MIUI和IoT平台Vela OS，澎湃OS還會加入通用系統Mina OS以及小米車機OS，為求做到「人車家全生態作業系統」。

【手機大戰】OnePlus加入摺機戰場　OnePlus Open登場售約1.3萬

責任編輯：曾曉汶

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