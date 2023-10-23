換樓客趁平價入市　愉景新城三房套750萬成交

中原地產張志豪表示，二手市場淡靜，業主心態轉變，由觀望轉向睇淡後市，態度漸軟化，亦願擴大議價空間。

張志豪表示，荃灣愉景新城本月暫錄5宗成交，屋苑6座中層E室成交，實用面積610平方呎，屬三房套間隔，向東北，享開揚山景，業主放盤時叫價820萬元，最終以750萬元成交，折合實用呎價12,295元。對比現時低層劣質放盤最少要760萬元計，是次成交屬偏低價。

據了解，新買家為換樓客，已搵樓約9個月，心儀單位偏東開揚山景，見價錢吸引即拍板買入。原業主則於2012年3月以445萬元買入單位，持貨11年，是次易手帳面獲利305萬元，單位期內升值68.5%。

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