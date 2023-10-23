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沙田第一城兩房420萬售　持貨逾5年帳蝕89萬

股樓投資 14:03 2023/10/23

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近日二手市場蝕讓成交明顯增加，指標屋苑沙田第一城再錄蝕讓成交，世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城成交，單位為41座高層D室，實用面積304平方呎，屬兩房一廳間隔，座向西北，單位放盤2個月，原開價498萬元，累減78萬元至420萬元成交，實用面積呎價13,816元。

據了解，原業主於2018年2月以509萬元購入上址，持貨逾5年至今沽售，帳面蝕讓89萬元離場，單位期內跌價達17%。

延伸閲讀【多相】啟德海灣示範單位陪你睇 嘉華溫偉明：以先求量策略挽入市信心【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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