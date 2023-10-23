【以巴戰爭】以色列藉AI人臉識別技術　助民眾尋找失蹤親人

▲ 以色列初創開發AI臉部辨識工具，讓民眾找尋失蹤的親人。

以色列與武裝組織哈瑪斯（Hamas）持續交戰，造成數以萬計的死傷，多人失蹤。有以色列初創就開發人工智能（AI）臉部辨識工具，並提供予當地醫院，讓家屬透過照片，與醫院中的病患相比對，找尋失蹤的親人。

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據Forbes報道指，以色列初創Corsight開發出工具「Corsight AI」，並向當地醫療機構，如位於加沙東部的索羅卡醫院，免費提供這項新技術，藉此幫助家屬尋找失蹤的家人。Corsight全球開發執行副總裁Ofer Ronen透露，家屬只要提供照片，Corsight AI便可與醫院中的病患比對，「我們希望能在短時間內，為家屬帶來慰藉和平靜。」

他解釋，之所以選擇將AI在此場景下加以應用，是因為早前看到一名醫生在社交平台上表示，收到大量民眾的電話，正試圖尋找自己失蹤的親人。因此Corsight便決定，要利用科技技術，幫助他們。

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責任編輯：曾曉汶

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