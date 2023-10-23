【以巴戰爭】以軍料地面進攻最少3個月 美冀延後斡旋人質獲釋

以色列國防部長加拉蘭特（Yoav Gallant）透露，地面進攻加沙地區（Gaza）可能需時數個月。消息指出，美國要求以色列延後攻擊，希望繼續斡旋換取更多人質釋放。

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周日（22日）現身國防軍指揮中心的加拉蘭特預計，未來進攻加沙的地面行動最少維持3個月，揚言今次會是以軍對加沙最後一次軍事行動，目的為確保巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）不再存在。

加拉蘭特亦透露，地面進攻前空軍將出動轟炸。他指以軍將以精準﹑致命及高效率的手段，一如以往地攻擊敵人。

美國有線新聞（CNN）引述消息人士報稱，華府曾向以色列施壓，要求押後地面進攻，不希望影響人質釋放斡旋工作，爭取更多人質獲釋及讓人道援助抵達加沙。以方高層官員否認，美國有施壓要求延後進攻加沙，強調雙方持續對話。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日（22日）受訪時表示，有望釋放更多人質，重申人質必須無條件獲釋。他指不了解哈馬斯上周五（20日）為何釋放一對美國母女。

消息人士指卡塔爾作為中間人，代表美國與以色列向哈馬斯斡旋，爭取人質獲釋及暫時停火。以色列據報未有放出考慮停火的意願，以方認為美國人質獲釋是哈馬斯希望以此降低以軍軍事回應規模。

但以色列官員強調，以方對加沙的軍事壓力不會隨釋放美國人質下降，維持一貫目標，瓦解哈馬斯。

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責任編輯：吳漢培