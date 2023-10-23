【以巴戰爭】麥康奈爾撐拜登 向以國與烏提供千億美元援助

美國總統拜登（Joe Biden）上周向國會提出緊急預算請求，向以色列與烏克蘭提供合共約1,060億美元（約8,268億港元）的援助。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表態支持拜登，並駁斥有參議員要求分開處理兩國援助的提議。

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白宮提出的援助總額1,060億美元，包括援助烏克蘭600億美元（約4,680億港元）、援助以色列140億美元（約1,092億港元）、100億美元（約780億港元）用於人道援助、70億美元（約546億港元）用於印度太平洋地區。

9名共和黨參議員上周四（19日）致函麥康奈爾，指俄烏戰爭與以巴戰爭為兩場不同的戰事，白宮不應利用對以色列的援助，來試圖向烏克蘭提供額外援助。

麥康奈爾周日（22日）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，反駁上述共和黨參議員的觀點。

他認為兩者相互關聯，指對烏援助資金有一大部分流向美國38州，獲得更先進武器來取代美方運往烏克蘭的武器，因此援烏實際上也在重建美國的工業基礎。

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麥康奈爾更強調，美國於烏克蘭戰爭中不費一兵一卒，烏軍也正摧毀美方最大敵人的軍隊，他實在難以找到援烏究竟有何問題。

拜登上周發表全國演説時，也有解釋為何兩者相關。他指巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）雖代表不同威脅，但都想徹底摧毀鄰近的民主國家。

他憂慮美國如放任普京破壞烏克蘭的獨立性，就會助長各地潛在侵略者的野心，衝突風險可能會蔓延至印太和中東等地。

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責任編輯：鄭錦玲