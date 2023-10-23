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施政報告帶動睇樓氣氛　飛揚增限時優惠

股樓投資 12:31 2023/10/23

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長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期，長實高級營業經理楊桂玲表示，項目更新價單，並推出最新飛揚「限時額外賞」優惠。

楊桂玲解釋，適值政府即將發表最新施政報告，帶動積極睇樓氣氛，近日有更多準買家前來參觀心儀單位。有見及此，屯門飛揚第1期搶閘為買家送上飛揚「限時額外賞」優惠 ：凡於本年10月26日至11月30日期間簽署臨時買賣合約，購買飛揚第1期指定兩房戶或指定三房戶的買家，可分別獲贈2萬元或3萬元的指定超市禮券。

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撰文 : 蔡子俊

飛揚 屯門 新地 長實 一手市場

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