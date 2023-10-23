【起死回生】Threads熱潮再現？　下載量9月接近翻倍

▲ Threads成功吸引使用者回歸，下載量也持續上升。

Meta旗下的社交平台Threads，於7月看準X（Twitter）爆發危機時面世，剛推出時人氣火熱、註冊人數暴增，惟可惜過了一個月用戶活躍程度卻持續下降。不過Threads未曾放棄，默默地推出多項新功能，近日市場研究公司就發現，Threads成功吸引使用者回歸，下載量也持續上升。

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Apptopia數據顯示，Threads 10月的每日活躍用戶約為3,300 萬，月活躍用戶約為1.2億，相比7月每日用戶約為2,500萬，以及1億的月活躍用戶有所增加。而最新的數據更指出，Threads 9月的下載量幾乎是8月的兩倍。

外媒Business Insider報道提到，Threads之所以能夠「起死回生」，最大原因或許是因Threads正與Meta另外兩個社交平台Facebook和Instagram作整合。如目前Threads上的帖文已可發送到Instagram的私訊，以及Instagram上也可看到Threads的「為你推薦」，成功引導Instagram用家到Threads。

與此同時，Meta創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg也遵守諾言，承諾會不斷更新和推出新功能，而Threads已陸續推出了網頁版、關鍵字搜索、語音貼文和編輯發文等功能，留住一眾用戶。

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責任編輯：曾曉汶

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