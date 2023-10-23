新婚夫婦一次過繳半年租金　每月1.9萬租LP6極高層兩房

香港置業范文濤表示，將軍澳日出康城配套日趨成熟，吸引用家進駐。LP6新近錄得兩房戶的租務成交，新租客斥1.8萬元承租，實用呎租約35.9元，屬市價成交。

上述租出單位為LP6 2座極高層D室，實用面積約501平方呎，屬兩房間隔，向北望山景。范文濤指，業主以1.9萬元放租僅5日即吸引區內客洽詢，經議價後新租客願意一次過繳交半年租金，故以每月1.8萬元租出，實用呎租約35.9元。據悉，新租客為新婚夫婦，心儀單位位於極高層，故睇樓數次後決定承租。

資料顯示，業主於2019年4月以約809.4萬元購入上述單位，現享約2.67厘租務回報。

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