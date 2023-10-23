星凱‧堤岸近日連錄成交　至今累售901伙　套現逾93億

現樓新盤繼續推售餘貨單位，其中沙田火炭星凱‧堤岸連續兩日錄得成交，今單日套現2,340.2萬元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下星凱‧堤岸連續兩日錄得成交，今日沽出3座35樓D室，實用面積677平方呎，屬三房戶，享開揚城門河景，剛以1,433.5萬元售出，實用呎價21,174元。此外，1座20樓D室，實用面積462平方呎，成交價906.7萬元，呎價19,626元。

項目於昨日連沽兩伙，其中5座29樓D室，實用面積676平方呎，屬三房間隔，剛以1,422.3萬元售出，呎價21,040元。另一單位為1座47樓G室，實用面積542平方呎，採兩房梗廚設計，成交價1,167.4萬元，呎價21,539元。

他續指，項目自上月13日重推後迅沽29伙，合共套現逾3.3億元。樓盤開售至今累售901伙，套現逾93億元，平均呎價20,368元。

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