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【AI大戰】NVIDIA新AI系統　訓練實體機械人轉筆、開抽屜等動作

科技 11:50 2023/10/23

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NVIDIA AI系統「Eureka」已可助訓練機械手臂，讓機械手臂可靈活地執行各種手指動作，如打開抽屜、轉筆等。

NVIDIA近年除了持續發展GPU技術，也積極探索人工智能（AI）技術的可能性。NVIDIA近日就公布最新的開發成果，表示以Open AI GPT-4為基礎的AI系統「Eureka」，已可助訓練機械手臂，讓機械手臂可靈活地執行各種手指動作，如打開抽屜、轉筆等。

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NVIDIA研究團隊日前公布名為Eureka的AI解決方案，透露目前已可透過Eureka的AI系統，協助訓練機械手臂。Nvidia AI研究部門資深總監Anima Anandkumar解釋，利用AI執行訓練，可比人類透過程式撰寫訓練的效率快80%，機械手臂執行的效率也提升50%。

她又表示，這樣的訓練，有助於機械手臂的動作更細膩，可以執行將近30種動作，包括：轉筆、開抽屜、互傳球、或拿剪刀等。NVIDIA指出，Eureka解決方案的演算法、資料庫將開放給NVIDIA Isaac Gym使用，予更多應用服務能訓練機械手臂。

【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

責任編輯：曾曉汶

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