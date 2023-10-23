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舊租客未遷出已獲新租客接手　嘉湖三房零議價1.35萬租出

股樓投資 12:03 2023/10/23

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中原地產天水圍資深區域營業經理文家輝表示，租盤需求持續殷切，嘉湖山莊1期樂湖居1座高層G室新近錄得租賃成交，實用面積548平方呎，三房間隔，享公園景致，月租叫價1.35萬元，舊租客尚未遷出，已獲新租客接手以零議價承租，折合實用呎租24.6元，屬於「好價」，同類單位市值租金約1.25萬至1.3萬元。

文家輝表示，新租客為家庭客，心儀單位屬高層，又附帶雅致裝修，傢俬齊全，加上該座位置方便，鄰近屋苑出入口，可步行至港鐵站，因高質素租盤可遇不可求，所以睇樓後極速決定承租。業主於2013年11月以320萬元買入，現租出可享約5.1厘租金回報。

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撰文 : 蔡子俊

嘉湖山莊 天水圍 中原地產 二手市場

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