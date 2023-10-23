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【AI商機】助YouTuber上字幕　港產粵語字幕應用拓B2B市場

12:00 2023/10/23

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本地初創集智坊客戶總監馮兆軒受訪時分享，現時Subanana支援多種影片與字幕格式，語言支援已增至逾80種，亦已能完成將廣東語口語轉譯成書面語。

影片已是主流企業宣傳工具，但對本港製作者來說，為影片製作廣東話字幕將增加工作量。本地初創開發支援廣東話的自動字幕生成應用「Subanana」，推出後3年以來市場反應良好，除了吸引YouTuber與教育機構使用外，更成功開拓企業市場。

【AI爭議】環球音樂控告OpenAI競爭對手Anthropic　涉未經許可採集歌曲歌詞

【YouTube更新】YouTube推多項更新　增穩定音量功能

本地初創集智坊客戶總監馮兆軒受訪時分享，轉錄語音至文字的技術，過往使用門檻很高，而且對廣東話的支援很有限，團隊早年有見影片製作成為潮流，出於嘗試心態開發字幕製作的應用，只要上傳影片或輸入連結至平台，便可生成字幕檔案供剪輯使用，主打支援廣東話口語，該模型基於現有語音轉錄技術開發，並針對廣東話特色作微調，推出後獲得不少本地影片製作者使用。

他解釋，疫情當時對娛樂或教育影片製作需求上升，例如不少學校需要製作影片進行網上教學，而字幕可大大提升影片效果，「例如科技產品的影片，清楚標示產品規格對傳播效果影響很大。」方便的字幕製作工具恰好對應這需求，如能減省騰寫、標示時間軸這類工序，對人手有限的團隊幫助極大，有客戶就分享，1分鐘的影片最少需花15分鐘處理字幕，而生成工具可節省7成字幕製作時間。

有客戶就分享，1分鐘的影片最少需花15分鐘處理字幕，而生成工具可節省7成字幕製作時間。（受訪者提供圖片）

現時Subanana支援多種影片與字幕格式，語言支援已增至逾80種，亦已能完成將廣東語口語轉譯成書面語，並加強噪音環境下的辨認能力。他亦透露，現時平台月活躍用戶逾700個單位，每月處理逾3000小時的字幕。

目前該平台主要靠口碑、搜尋引擎等工具推廣，亦已獲政府部門、大企採用，加上有企業亦運用該技術，開拓上字幕之外的用途。他舉例指，有企業將大量客戶服務影片上傳，利用轉錄的字幕製作標籤，從而進行分類、進一步分析等。他強調，作為本地初創，資源不及提供類似應用的海外大企，但該企專注本地化客戶需求，改善介面與翻譯準確度，相信能有效繼續吸引本地客戶使用，加上平台在無特別宣傳下已獲得一定數量的海外用戶，日後公司會研究在香港以外的市場發展潛力。

【AI應用】初創研智能演講訓練系統　供個人化分析

記者：周俊霖

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