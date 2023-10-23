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【以巴戰爭】以軍續炸黎巴嫩及加沙 擴大疏散邊境

環球政治 11:03 2023/10/23

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以色列被指於周日（22日）及周一（23日）繼續轟炸加沙（Gaza）與黎巴嫩邊境地區，造成不少死傷。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與軍方高層召開會議，政府亦下令擴大邊境的疏散範圍。

【以巴戰爭】聯合國指 次批人道援助已進入加沙 【下一頁】

巴勒斯坦媒體報稱，以軍持續轟炸加沙中部及南部，一次擊中北部難民營附近房屋，導致數名巴勒斯坦人死亡及多人受傷。加沙衛生部門表示，以巴戰爭以來，加沙最少4,600人喪生。

激進武裝組織哈馬斯（Hamas）周日表示，組織領袖與伊朗外長阿蔔杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）通電話，商討阻止以軍對加沙「殘暴罪行」的手段。

同時，以色列亦繼續轟炸黎巴嫩南部，伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）的兩個分部。軍方指控真主黨打算向以色列發射反坦克導彈及火箭炮，率先發動攻擊，並擊中多個真主黨目標。

【以巴戰爭】埃及峰會成效不彰 阿巴斯：巴人永不離開國土（第二版） 【下一頁】

真主黨則表示，轟炸導致一名武裝分子死亡，未有提供更多詳情。真主黨周日亦表示，以巴戰爭至今已有26名武裝分子死亡。

隨與真主黨衝突加劇，以色列擴大北部邊境疏散令，國防部要求接壤黎巴嫩地區的另外14個社區居民暫時離開家園。

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責任編輯：吳漢培

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