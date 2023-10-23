【內房危機】官媒：應允許房企合理減價去庫存　萬科A股穩

▲ 【內房危機】官媒：應允許房企合理減價去庫存

官媒《證券時報》發布題為「適時放寬樓市價格限制進一步提振市場信心」評論文章，稱對新房備案價的限制政策也應適時放開，允許房企合理降價去庫存，緩解部分房企資金壓力。

港股重陽節假期休市，內房A股穩，萬科A股升0.2%，報11.67元人民幣。

文章指出，目前的房地產市場，「信心」比黃金更重要。在前期限購限貸等限制性政策放寬後，房地產價格限制也應適時放開，以進一步提振市場信心。

文章稱，房地產是國家經濟的重要支柱產業，產業鏈長，對經濟成長與運作有重要影響。放開房地產價格限制，讓核心區域的優質地塊恢復市場定價，一定程度上有利於提振土地市場信心。同時，優質地塊地價合理上漲，或進一步帶動房價出現上漲預期，市場信心也得到提振，進而促進需求釋放和銷售成長。

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記者：譚志偉