【美股開市】美10年期債息轉守4.9厘　納指倒升0.1%（不斷更新）

美股市況就在中東危機及美國金融緊縮之間徘徊，在中東衝突加劇，資金避險搶高債價，令債息轉跌，納指因而倒升。

美國10年期債息曾升穿5厘，高見5.022厘，其後回軟至低見4.898厘，最新報4.92厘，跌0.007厘，不過，市場仍預期債息走高，壓抑股市情緒。

美股下跌，道指曾跌235點後，跌幅收窄至85點，納指曾跌1%，一度倒升0.1%。

美滙指數跌0.2%，報105.93，歐元及英鎊升0.2%至0.3%。日圓兌每美元曾低見150後，最新報149.89，現貨金價回軟，跌5美元，報1976.29美元。

加沙死亡人數增加，自10月7日以來，累計死亡人數逾5000人，以色列與哈馬斯戰爭愈演愈烈，以色列軍方加強了對哈馬斯的空中攻勢。巴勒斯坦衛生部表示，加薩走廊的夜間攻擊造成至少436 人死亡。

美股本周重點關注PCE通脹數據，以及科技巨企業績。

即市走勢：

【21：30】道指低開127點，報32999點，納指跌0.4%，報12938點，標指跌16點，報4207點。

【18：49】【美國加息】美國今晚再賣債 10年期債息高見5.022厘

【17：20】美國10年期債息高見5.011厘

【08：11】【美股焦點】微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜本周業績 巨企有隱憂？

【08：00】港股今日重陽節假期休市，環球未有重要數據，市場焦點仍落在中東局勢發展，在過去的周末，局勢未有升級，以色列正在加大加沙地區的空中轟炸力度，並再次呼籲平民離開加薩走廊北部地區，周日與哈馬斯武裝分子發生衝突。

外電報道指，美國正在施壓，以令以色列推遲對地沙的地面進攻，希望先從談判救出更多人質，以及向被圍困的加沙地區提供更多人道主義援助。

其中最大的衝突，是以色列周日襲擊約旦河西岸難民營的一座清真寺，以阻止所謂即將發動的恐怖襲擊，巴勒斯坦外交部指，是近期暴力佔領行動的危險升級。

記者：譚志偉