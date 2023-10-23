  • 25°C
香港時間 : 20231023日 (週一) 09:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美10年期債息再撲5厘　以色列推遲地面進攻

股市 08:30 2023/10/23

分享：

分享：

港股今日重陽節假期休市，環球未有重要數據，市場焦點仍落在中東局勢發展，在過去的周末，局勢未有升級，以色列正在加大加沙地區的空中轟炸力度，並再次呼籲平民離開加薩走廊北部地區，周日與哈馬斯武裝分子發生衝突。

外電報道指，美國正在施壓，以令以色列推遲對地沙的地面進攻，希望先救出更多人質，以及向被圍困的加沙地區提供更多人道主義援助。

其中最大的衝突，是以色列周日襲擊約旦河西岸難民營的一座清真寺，以阻止所謂即將發動的恐怖襲擊，巴勒斯坦外交部指，是近期暴力佔領行動的危險升級。

市塌避險意識下降，美國10年期債息高見4.9563厘，最新報4.948厘，美滙指數報106.212，日圓兌每美元報149.84，現貨金價回軟，跌近9美元，報1972.57美元。

道指期貨升63點，納指期貨升0.3%。

美股本周重點關注PCE通脹數據，以及科技巨企業績。

即市走勢：

【08：11】【美股焦點】微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜本周業績　巨企有隱憂？

記者：譚志偉

美股 債券 外滙 金價 美滙 中東局勢 期貨 道瓊斯工業平均指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【富士康】富士康內地廠遭稅務部、自然資源部調查　鴻海：積極配合相關作業（第二版）

下一篇文章

【美股焦點】微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜本周業績　巨企有隱憂？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款