【美股期貨】美10年期債息再撲5厘　以色列推遲地面進攻

港股今日重陽節假期休市，環球未有重要數據，市場焦點仍落在中東局勢發展，在過去的周末，局勢未有升級，以色列正在加大加沙地區的空中轟炸力度，並再次呼籲平民離開加薩走廊北部地區，周日與哈馬斯武裝分子發生衝突。

外電報道指，美國正在施壓，以令以色列推遲對地沙的地面進攻，希望先救出更多人質，以及向被圍困的加沙地區提供更多人道主義援助。

其中最大的衝突，是以色列周日襲擊約旦河西岸難民營的一座清真寺，以阻止所謂即將發動的恐怖襲擊，巴勒斯坦外交部指，是近期暴力佔領行動的危險升級。

市塌避險意識下降，美國10年期債息高見4.9563厘，最新報4.948厘，美滙指數報106.212，日圓兌每美元報149.84，現貨金價回軟，跌近9美元，報1972.57美元。

道指期貨升63點，納指期貨升0.3%。

美股本周重點關注PCE通脹數據，以及科技巨企業績。

即市走勢：

【08：11】【美股焦點】微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜本周業績 巨企有隱憂？

記者：譚志偉