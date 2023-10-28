【美股收市】以色列軍隊「擴大活動」 金價升穿2000美元關 道指收挫366點 納指升0.4%（不斷更新）

以色列國防軍發言人表示，以色列軍隊正在增加對加沙的空襲，地面部隊正在加沙走廊「擴大活動」。周五消息傳出之際，一家巴勒斯坦數據供應商表示，加沙走廊的網路服務已因以色列的轟炸而中斷。以色列「大規模」地面入侵加沙走廊的可能性似乎仍然存在，但人道主義組織警告不要採取行動，理由是被困在資源匱乏和封鎖飛地的人們處境日益惡化。資金急避險，美股下跌，轉泊油價及黃金。現貨金升穿2000美元關，為5月份以來首次。

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周四，隨着美國總統拜登下令戰鬥機對敘利亞東部發動攻擊，目標是伊朗伊斯蘭革命衛隊使用的設施，中東暴力升級。美國國防部表示，這次攻擊是為了報復針對美軍的攻擊。

隨了地緣危機，油企上季利潤遜預期，拖累道指曾瀉457點， 納指則受亞馬遜及intel股價大升利好，加保升勢。

本港時間今晨4時， 道指跌366點或1.1%， 報32417點， 納指升47點或0.4%， 報12643點， 標指跌19點或0.5%， 報4117點。標指較7月31日年內高位下跌逾10%，正式進入回調區域。

美國最大油企埃克森美孚（Exxon Mobil）公布第三季按年下跌54%，連續第二季利潤遜預期，公司股價跌1.9%；第二大油企雪佛龍（Chevron）第三季純利按年下跌42%，遜預期，股價跌逾6%。

焦點股方面，亞馬遜（美：AMZN）業績對辦獲資金追捧，股價收高逾6%；特斯拉（美：TSLA，Tesla）微升逾0.7%。績優的英特爾（美：INTC）開市後持續向好，全日高收逾9%。福特汽車（美：F）跌逾12%，業績報告顯示對該公司成本和推遲電動汽車投資計劃的擔憂。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）證實，他與其家人計劃從明年起出售100萬股摩通持股，按當前股價計算接近1.4億美元， 以實現財務多元化和稅務規劃的目的。摩通股價跌3.6%。

美債息受制4.9厘關，暫報4.8325厘；美滙指數靠穩，暫報106.55。

美國9月PCE物價指數按年升3.4%，符合市場預期，前值下修至3.4%，按月方面，增幅為0.4%，稍高於預期0.3%，前值為0.4%。9月核心PCE物價指數按年升3.7%，符合市場預期，同時達到聯儲局定下，今年核心PCE 3.7%的年底預測，前值則下修至3.8%，按月則升0.3%，符預期，前值升0.1%。

掌管314億美元對沖基金Point72 Asset Management的Steve Cohen表示，美國經濟今年可能陷入短暫衰退，然後在明年第一季反彈。但他坦言對經濟前景仍然「相當正面」，預計明年經濟將大幅成長，股市將上漲3%至5%，促使利率升至「比人們想像的要高」。



美銀分析師Michael Hartnett認為，標普500指數已跌破4200點關鍵技術水平後，可能會進一步下探，直至200周移動平均綫的3941點，這一水平意味著該指數可能還有5%的下跌空間。

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即市走勢︰

【04：02】納斯達克金龍指數收漲0.08%，愛奇藝漲2.35%，網易漲1.62%，理想汽車漲1.27%。

【03：51】據消息人士，通用汽車將看齊此前福特汽車向美國汽車工人聯合會（UAW）開出的條件，答應為工人加息25%。雙方據稱仍在就臨時工的待遇問題進行談判，此前已經連夜會談，試圖達成共識。斯泰蘭蒂斯在最新的提案中同樣表示願意為工人加薪25%。通用汽車與UAW希望能在周五敲定協議，並可能在周日（10月29日）正式公佈該協議

【03：38】谷歌承諾向人工智能初創公司Anthropic投資20億美元，已投入5億美元先期資金，並同意在日後繼續追加投資。

【02：56】社交媒體平台“X”宣佈推出Premium+計劃，該計劃包括使用全套的創造者工具；推出新的基礎套餐，每月3美元（通過網頁註冊），可使用最基本的高級功能。

【02：32】中東局勢再趨緊張，供給憂慮助推油價大漲， 紐約12月原油期貨收漲2.33美元，漲幅2.8%，報85.54美元/桶。本周累計下跌2.88%。

布蘭特12月原油期貨收漲2.55美元，漲幅2.9%，報90.48美元/桶。本周累計下跌1.82%。

【02：31】紐約黃金期貨日內漲幅達1.0%，報2017.7美元/盎司。

【02：09】 以色列國防軍首席發言人赫格里當地時間10月27日晚表示，以軍當晚將擴大地面軍事行動。

【01：51】紐約原油期貨漲幅擴大至3%，以色列在加沙地帶擴大地面行動。

【00：31】BuzzFeed正在進行深入談判，從而將其下屬業務部門Complex Networks出售給電子商務公司NTWRK，預計成交金額不超過1.4億美元。

【00：20】英特爾（美：INTC）CEO表示， 晶圓代工客戶主要是人工智能和高性能公司，他們不希望被透露身份。公司在第四季開局良好.

【23：58】日產、NEC和Tokin公司的合資電池生產企業AESC，已完成一輪10億美元融資，並據稱正尋求美國IPO。

【23：41】谷歌負責搜索業務副總裁在反壟斷案件審訊供述稱：谷歌在2021年通過搜索廣告獲得1464.38億美元收入。為了成為預設搜索引擎，谷歌在2021年支出263億美元。

【23：35】歐股主要股指收市下跌，德國DAX30指數跌0.32%，英國富時100指數跌0.87%，法國CAC40指數跌1.36%，歐洲斯托克50指數跌0.88%。

【23：23】雪佛龍指公司在委內瑞拉的原油產量，最多可以達到13萬桶/日，相比2023年初的6萬桶/日顯著增加。

【23：15】道指跌42點、納指升1.4%，亞馬遜升8%，英特爾升1成

【22：35】摩根大通（美：JPM）股價跌幅擴大至3%。公司CEO戴蒙計劃減持股票。

【22：10】績優科技股向好 道指跌73點、納指升0.9%，亞馬遜升7%，英特爾升1成

【21：30】美通脹續放緩 道指跌33點、納指升0.9%，亞馬遜升5%

【20：40】美PCE物價指數符預期 道指期貨升8點、納指期貨升0.9%

【18：15】美PCE物價指數公布前 道指期貨升67點、納指期貨升0.9%

【12：00】道指期貨升100點，報32976點，標指期貨升22點，報4179點，納指期貨升112點或0.8%，報14306點。

【09：56】【美股業績︱Intel】英特爾業績勝預期、預計今季銷售恢復增長 股價盤後升逾7%

【08：15】【美企業績︱Ford】福特汽車業績遜預期、取消盈利指引 罷工帶來13億美元損失

【06：41】【AMZN業績】亞馬遜第三季純利升2.5倍 盤後升5% 商店、AWS雲齊報捷

====以下為10月26日美股市況====

投資者今年關注美國經濟能否出現「軟着陸」，最新公布的GDP數據再一次令市場滿意，第三季國內生產總值（GDP）初值按季升4.9%，高於預期4.5%，亦較第二季的2.1%提速，加上9月耐用品訂單初值按月升4.7%，遠超預期1.8%，均屬經濟強勁的訊號。數據公布後，美債息由日內近5厘高位回落至4.844厘，美滙則企穩106.6水平。

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美債息下跌，主要原因是整體儲蓄下跌，反映高通脹及高利率影響儲蓄率。高息料持續 ， 美股周四受壓，資金沽大型科技股 ，道指一度回落291點，納指跌幅曾達2%，截至今晨4時（即收市），道指跌251點，報32784點；標指跌49點，報4137點；納指跌225點或1.76%，報12595點。

Facebook母公司Meta（美：META）績後股價跌3.73%，Alphabet（美：GOOG）再跌2.65%。微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）同樣跌超過3.4%。

速遞集團UPS公布上季盈利跌56.2%，因應勞工成本上升及速遞貨量下滑，公司年內第二次降邊際利潤率預測，UPS周四股價跌5.93%。

歐股收市跌0.48%，渣打倫敦股價挫逾12%。

歐洲央行議息後維持利率不變，央行行長拉加德認為，暫停加息不意味當局將永遠不再加息，並指高利率影響正在擴大，經濟仍然疲軟，政策傳導效應非常強大，傳導效應將在明年首季或更長時間內繼續放大。

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即市走勢︰

【01：24】美債10年收益率日內跌幅達到2.12%，報4.851厘

【01：07】美國五年期國債收益率下跌10個基點，至4.8093厘。

【00：31】聯合國成立由39名成員組成的人工智能諮詢機構。成員包括來自OpenAI、谷歌、微軟、索尼的高管、政府官員和學者。機構將於今年發佈初步建議，明年夏季發佈最終建議。

【00：15】房地美：美國購房活動已放緩至幾乎停滯；置業人士負擔能力是一個重大障礙，只能通過降低利率、增加庫存來解決。

【00：09】歐洲央行各位官員同意在2024年初，討論疫情期間資產緊急收購行動（PEPP）的後繼處置問題。

【00：02】房利美：美國30年期固定利率抵押貸款在10月26日一周的利率為7.79厘，較上周的7.63厘有所上升。

【23：35】歐股主要股指收市下跌，德國DAX30指數跌1.04%，英國富時100指數跌0.82%，法國CAC40指數跌0.37%，歐洲斯托克50指數跌0.55%。

【23：26】市場資訊：日本本財年的追加預算提案將撥款約1400億日元。

【22：15】道指跌50點、納指跌1.1% Meta績後跌近6%

【21：30】美GDP強勁 債息仍跌、道指跌35點 納指跌0.4%，Meta，Alphabet均跌2%

【20：30】【美國經濟數據】美國第三季GDP初值按季升4.9% 高於預期│美國上周首領失業救濟人數升至21萬人 高於預期

【20：15】【歐洲加息】歐央行維持利率不變 符預期 歐元回軟，兌港元8.24算

【18：25】美債息再撲5厘關 道指期貨跌87點 納指期貨跌0.9%

【13：16】道指期貨跌75點，報33075點，標指期貨跌27點，報4182點，納指期貨跌157點或1.1%，報14320點。

【13：16】【車廠罷工】福特與UAW達成初步協議、加薪25% 協議仍需工會成員投票通過

【11：59】【AAPL】蘋果據報全面改革AirPods系列 明年推第四代AirPods

【10：41】【美股焦點】IBM第三季收入增長4.6%勝預期 軟件解決方案需求穩定所帶動

【10：34】【人事變動】大摩Ted Pick將接任行政總裁 2024.1.1起生效

【10：27】【日圓走勢】日圓兌美元跌穿150創33年低、兌港元失「5.2算」 美國GDP數據成日本干預指標？

【10：17】【美國債息】對沖基金Bill Ackman沽空30年期美國國債 獲利逾15億元

【06：54】【美股業績】波音第三季淨虧損收窄 降737 Max全年交付量

【06：45】【facebook業績】Meta第三季多賺1.7倍 預警明年廣告收入 盤後股價倒跌

【06：40】美國國債息率近周持續上升，最新升至4.95厘，再次撲向5厘大關，債息上升不單因為市場預期聯儲局維持高利率的時間，會比早前預期的更長，而且還受到國債供應增加的影響。下一次季度公告定於下周三（11月1日）公布，預計發債規模還會擴大。周四（26日）380億美元7年期國債招標，將是本周最後一次發行。接下來發行空窗期直到11月7日，或有助穩定債券市場。

====以下為10月25日美股市況====

美國9月新屋銷售以年率計75.9萬間，按月升12.3%，超預期的68萬間，前值67.6萬間。債息再升，美10年期債息撲5厘，美股反覆偏軟。

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谷歌母公司Alphabet雲服務收入遜預期，股價急瀉9.51%，收報125.61美元，拖累科技股下滑，截至今晨4時（即收市），道指跌105點，報33035點；納指跌318點或2.43%，報12821點；標指跌60點，報4186點。

美30年期債息高見5.097厘，美10年期債息最新報4.95厘 ， 最多抽高12.2個基點至4.962厘；2年期債息升至5.131厘。

美國共和黨眾議員約翰遜（Mike Johnson）當選為眾議院議長，持續3周的議長懸空危機結束。約翰遜是兩周內共和黨會議選出的第四位提名人，獲得與會的全部220名共和黨眾議員支持。

高盛數據顯示，對沖基金連續第11周增加個股空頭頭寸，創有記錄以來最長紀錄。該行又指，對沖基金減少科技股多頭頭寸，減持速度為逾6個月來最快。此外，摩根士丹利客戶的整體空頭頭寸上周五（20日）升至歷史區間頂部，該行追蹤的基金則至少連續第三周淨賣出股票。摩通報告指，最近市場看跌情緒一直相當強烈，因此可能會看到反彈，但利率仍然是個不確定因素。

美國上周30年定息按揭利率由7.7厘升至7.9厘，直迫8厘大關，為連續第七個星期上升，若計及按揭相關費用等，實際利率更是在2000年以來，首次突破8厘。由於房貸利率往往與美國國債息率走勢同步，故美債息持續高企，令房貸利率短期仍有進一步上升風險。

歐洲央行行長拉加德表示，正在關注油價走勢，以防以色列與哈馬斯衝突對通脹造成影響。她指出， 能源價格在2022年是通脹的主要驅動因素，油價在以巴衝突初期飆升，當時人們擔心衝突會升級，可能威脅到伊朗的原油出口並導致油輪遭襲。但隨著以色列內部要求重新考慮對加沙地面戰範圍的呼聲日益高漲，這些擔憂在最近幾個交易日消退。盡管如此，一些分析師認為，衝突升級可能會將油價推高至每桶100美元。

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即市走勢︰

【01：14】市場消息：蘋果（美：AAPL）計劃從2024年開始全面改版AirPods系列，為低端AirPods配備USB-C介面，並採用較短的耳桿設計；將於2024年更新AirPods Max，增加USB-C介面和新的顏色；將於2025年改進AirPods Pro，採用新的芯片和設計。

【01：10】美國30年期國債收益率上漲15個基點，刷新即市高位至5.09厘。

【00：43】美股持續走低，納指跌幅擴大至2%， 跌262點至12876點。

【00：36】美國10年期國債收益率漲10個基點至4.927厘。

【00：33】美、布兩油均漲超1%，現分別報84.65美元/桶和88.15美元/桶。

【00：30】加拿大央行連續第二次維持指標利率於5厘不變，行長麥克勒姆（Tiff Macklem）表示， 預計短期內通脹會走高，而緩解核心通脹方面尚未取得進展，目前還不是討論減息的適當時機。

高級副行長羅格斯（Carolyn Rogers）稱，只有在通脹重返2%的央行目標水平後，才能討論減息議題。

【00：06】思科在其WebExOne平台上推出WebEx人工智能策略服務。

【23：59】據Axios援引未具名知情人士報道，白宮官員預計將在一場關於「安全、可靠和值得信賴的人工智能」的活動中宣布人工智能行政命令。 美國商務部長雷蒙多預計將陪同副總統哈里斯，赴英國參加定於11月1日至2日舉行的人工智能峰會。

【23：35】歐股收市上升， 德股升0.1%， 法股升0.3%， 英股升0.3%， 泛歐STOXX 600指數升不足1點

【23：30】微軟升2%、Alphabet曾跌近1成、納指跌1.4% 道指升103點

【23：11】土耳其股市周三（10月25日）收盤下跌7.1%，創今年2月以來最大跌幅。日內曾兩度觸發熔斷暫停交易。

【23：05】現貨黃金下挫14美元，現報1965美元/盎司；美媒稱，以色列同意推遲對加沙地帶的地面進攻。

【22：45】美債息重上4.9厘 微軟升3%、Alphabet曾跌近1成、納指跌1.3% 道指倒跌71點

【22：34】紐約原油跌幅達1%，報82.85美元/桶。此前美國EIA原油庫存錄得意外增加。

【22：12】新屋銷售數據強勁，美國10年期國債收益率漲7.20個基點至4.912厘。

【22：05】【美國經濟數據】美國9月新屋銷售按月升12.3%至75.9萬間 高於預期│美國30年定息按揭利率7.9厘 業界：房地產市場處於凍結狀態

【21：30】微軟開市升3%、Alphabet挫8%、納指跌1% 道指升62點

【18：25】Alphabet盤前挫6%、納指期貨跌0.7% 道指期貨微升1點

【16：35】【分析】景順：10年期債息或繼續略微上漲 標指為何仍有望溫和下跌？

【16：28】【美股業績】Visa季度利潤勝預期 增派息16%、 計劃250億美元股票回購

【14：37】【大行業績】德銀第三季少賺7.5%至10.3億歐元 仍勝預期

【12：40】【芯片大戰】高通推新PC晶片Snapdragon X Elite 號稱超越蘋果和英特爾

【12：22】道指期貨升35點，報33304點，標指期貨跌9點，報4261點，納指期貨跌64點或0.4%，報14782點。

【10：31】【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局18個月前的經濟預測100%錯誤 當局應準備好應對各種可能性

【08：59】【美股業績｜SNAP】Snap上季收入升5%勝預期 股價盤後曾飈升20%

【08：39】【芯片大戰】英偉達︰AI芯片出口中國限制提前於周一生效 料不會對盈利產生短期影響

【06：53】【微軟業績】微軟盤後升4% 雲+AI收入帶動增長

【06：15】【Google業績】Alphabet盤後急跌7% 雲收入遜預期 增長歷來最慢

====以下為10月24日美股市況====

美股踏入業績期，地緣危機降溫，美長債息衝高後回順，道指曾升335點，反映中概股表現的金龍指數急漲4%。

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截至今晨4時（即收市），道指升204點，報33141點；標指升30點，報4247點；納指升121點或0.93%，報13139點。避險降溫，美長債息急回至4.817厘，美滙指數重上106關，最新報106.24，升0.67%。蘋果發出邀請邀，將於下周一（30日）在公司網站舉行發布會直播活動；分析員預計蘋果將推出新款Mac電腦，可能包括最新的 24" iMac。蘋果股價反覆升0.25%。

美國10月份製造業採購經理指數（PMI）初值由9月的49.8升至50，高於預期，顯示製造業活動不再收縮，服務業PMI初值由9月的50.1升至50.9，好過預期； 綜合PMI攀至51，屬3個月高位。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，由於美國10年期國債息峰值在哪裡仍難預料，美股應會繼續承壓，但可以肯定的是，10月份素來為全年波動最大的月份，今年也不例外。

瑞銀全球財富管理美國股票主管David Lefkowitz則認為，雖然利率上升通常會使股票相對於美國國債的吸引力下降，但標普500指數的股息率，和10年期國債息之間的差距，即股票風險溢價，看起來並不令人擔憂。他續指，雖然歷史表明10年期美國債息高於6.5%左右，往往會導致估值下降，但難以判斷這個「臨界點」是否仍有效。他指出，股市面臨的主要風險在於利率上升是否會導致經濟明顯放緩。

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即市走勢︰

【22：59】地緣危機降溫 道指升300點 納指升0.9% 觀望微軟、Alphabet業績

【22：13】【美國經濟數據】美國10月標普美國全球製造業PMI初值升至50 勝預期 重上榮枯線

【22：49】【全球經濟】華爾街銀行家看淡經濟前景 摩通戴蒙直指全球央行預測「大錯特錯」

【21：56】【美股業績】可口可樂升3% 第三季純利勝預期 上調全年盈利指引

【21：30】績優重磅股領升 可口可樂升近3% 道指升167點 納指升0.6%，特斯拉升近2%

【19：48】【全球經濟】華爾街銀行家看淡經濟前景 摩通戴蒙直指全球央行預測「大錯特錯」

【19：15】【美股業績】通用汽車盤前升逾1% 第3季營收勝預期 財務總監曝車企工人罷工成本

【18：55】【香港樓市】華懋CEO蔡宏興：香港地產發展商的「黃金時代」已終結 因港府更積極增加供應

【18：50】【內房危機】遭萬科、碧桂園影響 欠銀行2.9億人幣 知名老闆微博宣布賣股

【18：05】道指期貨升102點 納指期貨升0.6%。

【17：54】【勤+緣案】證監會成功阻止黃宜弘妻梁鳳儀出售上海、加拿大物業

【17：47】【L’OCCITANE】歐舒丹上季銷售按年升17% 美洲地區最勁增長逾57%

【17：24】【分析】Nike及adidas反攻搶中資體育用品品牌市佔率 為何大行最看淡李寧前景？

【17：04】【SaaS】微盟組織變革 轉為業務子集團制、成立三大子集團

【16：43】【主權基金】挪威主權基金第三季投資損手2600億港元 首三季仍大賺

【15：55】【AAPL】蘋果據報擬每年投10億美元開發生成式AI應用 郭明錤：若屬實，我真為蘋果擔心

【15：51】【美國加息】道富CEO：美十年債息或於5厘見頂 以巴衝突確實需要快速解決

【12：21】道指期貨升68點，報33135點，標指期貨升11點，報4252點，納指期貨升52點或近0.4%，報14764點。

【11：05】【日圓走勢】日本央行或於下周議息會議討論調整YCC政策的可能性 每百日圓兌港元徘徊5.21算

【10：44】【Bitcoin】比特幣近兩年首重返35,000美元

【08：18】【芯片大戰】英偉達據報正開發基於Arm技術的個人電腦芯片 股價升近4%、英特爾應聲跌3%

====以下為10月23日美股市況====

美股周三走勢反覆向下， 美國10年債息突破5厘之後回落， 股市轉穩向好，道指早段曾跌235點或0.7%， 中段曾一度轉漲逾百點， 尾市小幅下滑。

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美股市況在中東危機及美國金融緊縮之間徘徊，在中東衝突加劇，資金避險搶高債價，令債息轉跌，納指扭轉1%跌幅掉頭向上， 尾市升幅收窄。

外電報道指，美軍駐敘利亞部隊遭無人機襲擊，資金再湧入債市避險。

對沖基金經理Bill Ackman表示，已補回美國30年期國債的淡倉，因全球風險太大，並指經濟放緩速度快於近期數據所示， 美長債息回落， 早段10年期債息曾升穿5厘，高見5.022厘，其後回軟跌穿4.9厘，紐約尾市報4.8481厘，跌0.066厘。

本港時間今晨4時， 道指跌190點或0.6%， 報32936點，納指升34點或0.3%， 報13018點， 標指跌7點或0.2%， 報4217點。

焦點股方面， 市場消息指英偉達（美：NVDA）已開始為Windows， 設計基於ARM（美：ARM）架構的PC芯片， ARM股價曾抽升逾8%， 收市仍升逾4%， 英偉達股價漲逾3%， 英特爾（美：INTC）則跌3%。

美滙指數跌0.5%，報105.62，歐元及英鎊同升0.7%。日圓兌每美元曾低見150後，尾市報149.64， 每百日圓兌港元報5.2287，現貨金價回軟，一度跌16.99美元，低見1964.41美元， 尾市跌0.4%， 報1973.18美元。

全球第二大基金管理公司領航（Vanguard）認為，聯儲局加息周期有望即將結束，可能在明年中之後開始減息，屆時預料推動長年期債息回落，令到投資回報變得吸引。

貝萊德（BlackRock）旗下投資研究所認為，高通脹蠶食美國企業盈利，看淡未來6個月至12個月的整體股市表現，但繼續看好受惠於人工智能（AI）的大型科企業及醫護類別股份。

加沙死亡人數增加，自10月7日以來，累計死亡人數逾5000人，以色列與哈馬斯戰爭愈演愈烈，以色列軍方加強了對哈馬斯的空中攻勢。巴勒斯坦衛生部表示，加薩走廊的夜間攻擊造成至少436 人死亡。

美股本周重點關注PCE通脹數據，以及科技巨企業績。

即市走勢：

【04：01】熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車漲近4%，理想汽車、騰訊音樂漲超2%，京東漲超1%，嗶哩嗶哩、百度、阿里巴巴、網易、蔚來小幅上漲。愛奇藝跌超1%，唯品會、富途控股小幅下跌。

【03：51】Bill Ackman回補美債空倉，長期美債收益率大跌， 美國10年期基準國債收益率下跌6.13基點，報4.8523厘，盤中交投於5.0187厘至4.827厘區間。

【03：33】穆迪與谷歌將探索使用人工智能技術，進行金融科技及行業研究。

【03：20】美國總統拜登：加沙人質被釋放後可以談判停火。

【03：19】哈馬斯在聲明中，指責以色列暗殺關押在以色列監獄的哈馬斯高級成員Omar Draghma。

【03：05】市場消息：英偉達（美：NVDA）已開始為Windows設計基於ARM（美：ARM）架構的PC芯片。英偉達和AMD（美：AMD）可能在2025年之前開始銷售基於ARM架構的個人電腦芯片。Arm漲幅擴大至6%。英偉達股價亦漲4.5%。英特爾（美：INTC）則跌2.4%。

【02：52】據《以色列時報》23日報道，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅發言人烏拜達表示，已釋放兩名被關押在加沙地帶的以色列人質。烏拜達稱，在埃及和卡塔爾的調解下，這兩名人質因人道主義原因被釋放。

【02：46】歐元兌美元漲0.6%至159.78，創2008年8月以來逾15年新高。

【02：35】紐約12月原油期貨收跌2.59美元，跌幅2.94%，報85.49美元/桶。布蘭特12月原油期貨收跌2.33美元，跌幅2.53%，報89.83美元/桶。

【02：33】聯合國大會主席辦公室表示，根據聯合國大會相關決議，第78屆聯大主席弗朗西斯將在10月26日恢復第10次聯大緊急特別會議，商討巴以局勢。

【02：26】知名矽谷企業家Marc Andressen和John Doerr，將參加美國參議院舉辦的下一屆人工智能論壇。

【02：21】美國證券交易委員會（SEC）委員Hester Peirce：在法院作出支持Grasyscale發售比特幣ETF裁決後，比特幣ETF上市申請已排起長隊。

【02：14】哈馬斯武裝派別發言人：作為對卡塔爾-埃及調解的回應，我們釋放了兩名被俘人員。

【01：37】美國國務院：美國特使薩特菲爾德正在積極努力建立持續機制，以便提供人道援助。薩特菲爾德一直在與以色列和埃及進行談判，以通過拉法赫向加沙提供持續援助。

【01：31】美國30年期國債收益率較日內高點回落逾20個基點，現報4.976厘。

【00：50】歐市尾盤，英國10年期國債收益率跌5.2個基點，報4.599厘。兩年期英債收益率跌5.7個基點，連續第三個交易日下跌，報4.832厘；30年期英債收益率跌6.2個基點，報5.049厘

【00：29】市場消息：國際法院將於2024年2月，就以色列佔領巴勒斯坦領土所產生的法律後果，舉行公開聽證會。

【00：22】比特幣突破31000美元/枚，漲4.75%。

【00：13】富國銀行因能源政策遭受調查，而被逐出美國德克薩斯州的市政債券交易活動。

【23：47】特斯拉在周一提交給美國證交會的文件中表示，已收到美國司法部的傳票，要求特斯拉提供關於個人福利違規行為、車輛續航及人事決定的信息。9月《華爾街日報》曾報道稱，美國聯邦警察就2017年馬斯克收到的公司福利進行調查，包括玻璃屋項目。

【23：45】歐股收市個別發展， 德股升2點， 法股升0.5%， 英股跌0.4%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%， 連續五個交易日下跌，報433.18點，創1月2日以來收市新低

【23：17】有「債王」之稱的著名投資人比爾·格羅斯稱，他正在買入與有擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鈎的期貨，並預計美國第四季度將出現經濟衰退。格羅斯周一在社交媒體平台X（原推特）上發帖稱，他預計美國2年期和10年期國債、以及2年和5年期國債收益率之差將在年底前變為正值。他表示，區域銀行動盪和汽車貸款拖欠上升表明，美國經濟顯著放緩。因此，股票套利將是最佳投資。格羅斯同時稱，他正在再次認真考慮區域性銀行。

【23：00】對沖基金經理Bill Ackman亦指，已補回美國30年期國債的淡倉，因全球風險太大，並指經濟放緩速度快於近期數據所示。

【22：19】美國汽車工人聯合會（UAW）：斯泰蘭蒂斯下屬Sterling Heights裝配工廠的6800名工人加入罷工。目前UAW旗下總計已有超過4萬名工人正在罷工。

【22：05】市場消息：雪佛龍（美：CVX）將在完成與赫斯（美：HES）的交易後停止石油對沖。此前， 雪佛龍同意以每股171美元的全股票交易收購美國能源公司Hess。

【21：47】中概股走低， 納斯達克中國金龍指數跌1.4%，蔚來汽車（美：NIO）跌超3%，阿里巴巴（美：BABA）、京東（美：JD）均跌超1%。

【21：30】微軟10月23日宣布，未來兩年將在澳大利亞投資50億澳元（約合32億美元），擴建雲計算和人工智能基礎設施。根據聲明，這筆投資將使微軟在堪培拉、悉尼和墨爾本的數據中心數量增長45%，從20個增至29個。此外，微軟還將與新南威爾士州合作，在澳大利亞建立微軟數據中心學院。

【21：30】道指低開127點，報32999點，納指跌0.4%，報12938點，標指跌16點，報4207點。

【18：49】【美國加息】美國今晚再賣債 10年期債息高見5.022厘

【17：20】美國10年期債息高見5.011厘

【08：11】【美股焦點】微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜本周業績 巨企有隱憂？

【08：00】港股今日重陽節假期休市，環球未有重要數據，市場焦點仍落在中東局勢發展，在過去的周末，局勢未有升級，以色列正在加大加沙地區的空中轟炸力度，並再次呼籲平民離開加薩走廊北部地區，周日與哈馬斯武裝分子發生衝突。

外電報道指，美國正在施壓，以令以色列推遲對地沙的地面進攻，希望先從談判救出更多人質，以及向被圍困的加沙地區提供更多人道主義援助。

其中最大的衝突，是以色列周日襲擊約旦河西岸難民營的一座清真寺，以阻止所謂即將發動的恐怖襲擊，巴勒斯坦外交部指，是近期暴力佔領行動的危險升級。

記者：譚志偉