【美股焦點】微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜本周業績　巨企有隱憂？

▲ 【美股焦點】微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜本周業績

美股踏入科網巨企業績期，AI炒風在第三季遭到遏止，股價乏力，普遍預期收入仍有1成增長，在裁員等縮減成本後，純利亦預期見增速，不過，特斯拉上周公布第三季業績時，市場亦預期收入有約1成增長，不過，在減價促銷下，收入僅增9%，稍為不及預期，在高息環境壓力下，成為科技股的隱憂。

微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOGL）周二公布業績，周三有facebook母公司Meta（美：META），而周四有亞馬遜（美：AMZN）公布業績。

微軟將於10月24日收市後，公布2024財政年度首季的7至9月業績，市場預期收入545億美元，按年收入升9%，EBIDTA 281億美元，升16%，經調整盈利197億美元，升12%。其中預期智能雲收入236億美元，升15%，生產力及商業軟件183億美元，按年升11%。不過，微軟季內股價跌3.9%，市盈率34倍。

Google母公司Alphabet同日公布業績，市場預期第三季收入630億美元，按年升10%，經調整盈利183億美元，按年升31%。其中Google整體廣告收入589億美元，升7%，Google雲收入86億美元，升30%。Alphabet A股股價季內升9%，動態市盈率29倍。

Meta方面，市場預期收入335億美元，按年升21%，經調整盈利96億美元，按年升1.2倍。整體APP廣告收入330億美元，按年升22%，不過，VR部門收入3億美元，按年跌兩成，預期要繼續燒錢。Meta季內股價升4.6%，動態市盈率36倍。

至於亞馬遜，市場預期第三季收入1416億美元，按年升11%，經調整盈利93億美元，升24%。其中AWS雲業務收入231億美元，按年升12%。亞馬遜季內股價跌2%，動態市盈率99倍。

記者：譚志偉