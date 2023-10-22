人行強調及時採取措施 防範股匯債市風險傳染

人民銀行新任行長潘功勝在第十四屆全國人民代表大會常務委員會，作出金融工作情況報告。他從六方面談及下一步工作，包括繼續實施穩健的貨幣政策、全面加強和完善金融監管、持續提高金融服務實體經濟的能力、不斷深化金融改革和對外開放、積極穩妥防範化解金融風險著力，以及維護金融市場穩健運行。在著力維護金融市場穩健運行一環，潘功勝提及要引導穩定金融市場行為和預期，根據市場形勢及時採取措施，防範股票市場、債券市場、外匯市場風險傳染。

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潘功勝在提及繼續實施穩健的貨幣政策時指出，要持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機制作用，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

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