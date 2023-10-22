【高息股】中電信首三季 盈利按年增10%至271億人幣

中電信(00728)公布上季業績。截至9月首三季經營收入為人民幣3,842.54億元，較去年同期上升6.4%；其中服務收入為人 民幣3,497.43億元，較去年同期上升6.4% 。EBITDA為人民幣1,056.48億元，較去年同期增長5.2%。集團利潤為人民幣271.01億元，較去年同期增長10.4%。

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移動通信服務方面，中電信加快推進 5G 應用 AI 智能化升級 ， 推動用戶規模和價值實現穩健增長 。 2023 年前三季度 ， 移動通信服務收入為1,519.16 億元人民幣 ， 同比增長 2.4% ， 移動用戶淨增 1,463萬戶，達到約4.06億戶，5G套餐用戶淨增3,965萬戶，達到約3.08億戶，滲透率達到75.8%，移動用戶ARPU為45.6元人民幣，同比增長0.2%。

產業數字化方面，公司聚焦客戶需求和應用場景，積極佈局戰略性新興產業，以融雲、融AI、融安全、融平台為驅動，充分發揮雲網融合、客戶資源和屬地化服務優勢，加大優質高效的數字化產品和服務供給，以「網絡+雲計算+AI +應用」推動千行百業上雲用數賦智 ，促進數字技術和實體經濟深度融合 。 2023 年前三季 度，公司產業數字化業務收入達到997.41億元人民幣，同比增長16.5%。

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