【美股追蹤】Nike大中華區明年1月起 實施4天工作制

內地媒體報道，國際運動品牌Nike(美：NKE) 大中華區近日發出內部信件，宣布由2024年1月8日起，正式實施「上4休3」的新上班制度。新制度僅適用於辦公室員工，他們的薪酬福利待遇在新制度下不受影響。消息引起內地網民熱議，認為四天工作制除能提高員工幸福感和滿意度，還能提高員工的效率和創造力。但同時有部分網民認為，實施四天工作制或代表公司下一動作是裁減員工。

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Nike較早前公布第一財季業績報告，收入兩年來首次略低於華爾街預期，但盈利和毛利率超出預期。其中大中華區市場的銷售額增長了5%，但未達分析師預期。Nike大中華區總經理董煒早前曾表示，中國市場數字化業務，服裝業務，女性及兒童業務的發展空間都很大，是集團持續重點關注的領域。加上內地提出2035年建設體育強國的戰略目標，Nike會以更大力度加強在中國市場的投資。

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