  • 25°C
香港時間 : 20231022日 (週日) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰航空293】國泰停止營運 即日至年底特拉維夫航班

股樓投資 18:18 2023/10/22

分享：

分享：

國泰航空(00293) 宣布，因應以色列的局勢持續發展，集團將取消由即日至2023年12月31日（包括當日）往返香港及特拉維夫的所有航班。若顧客已啟程，惟仍未收到國泰航空的通知，可透過國泰網頁的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。

華住中國平均可出租客房收入 上季恢復至2019年水平的129%  詳情請看【下一頁

【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

青姐話
【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

集團表示顧客如需協助，可透過以下途徑查詢：

WhatsApp（+852 2747 2747或按此開啟新視窗）或

以色列免費電話 +972 1 809 457 093（英語、廣東話及普通話）、

以色列專線 +972 3 798 7676（希伯來語及英語）、

英國專線 +44 20 7660 8992 （英語、廣東話及普通話）、

香港專線 +852 2747 3333（英語、廣東話及普通話），

國泰表示，由於現時能為受影響顧客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，集團強烈建議尚未啟程的顧客，接受全額退款的選項。

ESR成立越南合營企業 推進資本循環計劃  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

國泰航空（00293） 港股

下一篇文章

華住中國平均可出租客房收入 上季恢復至2019年水平的129%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款