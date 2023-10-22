【國泰航空293】國泰停止營運 即日至年底特拉維夫航班

國泰航空(00293) 宣布，因應以色列的局勢持續發展，集團將取消由即日至2023年12月31日（包括當日）往返香港及特拉維夫的所有航班。若顧客已啟程，惟仍未收到國泰航空的通知，可透過國泰網頁的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。

華住中國平均可出租客房收入 上季恢復至2019年水平的129% 詳情請看【下一頁】

【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

集團表示顧客如需協助，可透過以下途徑查詢：

WhatsApp（+852 2747 2747或按此開啟新視窗）或

以色列免費電話 +972 1 809 457 093（英語、廣東話及普通話）、

以色列專線 +972 3 798 7676（希伯來語及英語）、

英國專線 +44 20 7660 8992 （英語、廣東話及普通話）、

香港專線 +852 2747 3333（英語、廣東話及普通話），

國泰表示，由於現時能為受影響顧客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，集團強烈建議尚未啟程的顧客，接受全額退款的選項。

ESR成立越南合營企業 推進資本循環計劃 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機