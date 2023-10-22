華住中國平均可出租客房收入 上季恢復至2019年水平的129%

全球連鎖酒店營運商華住集團(01179)公布上季營運數據。其中內地Legacy-Huazhu業務在旅遊需求強勁的支持下，於2023年第三季度的平均可出租客房收入恢復至2019年水平的129%。按月份細分，業務於 2023年7月、8月及9月的平均可出租客房收入分別恢復至2019年水平的132%、 128%及128%。雖然平均可出租客房收入的增長繼續主要由日均房價增長所帶動，本季度入住率的恢復情況亦較上季有所改善。

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海外業務方面，Steigenberger Hotels GmbH及其附屬公司的業務已見起色且復甦趨勢持續，其平均可出租客房收入恢復至2019年水平的107%。

截至今年9月，華住在18個國家經營9,157家酒店，擁有885,756間在營客房。2023年第三季度，集團內地加快開設酒店，新開業酒店總數達545家，而關閉的酒店數目為139家。新開業酒店總數多於對上兩季，顯示加盟商信心隨華住業績復甦而提高。

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