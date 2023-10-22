陳茂波指本港存五大優勢 為一帶一路作出更大貢獻

財政司司長陳茂波表示，國家主席習近平就高質量共建「一帶一路」提出的八項行動，為倡議開啟了新階段，為其未來的更高質量、更高水平發展提供了清晰指引，同時為全球經濟復蘇和長遠發展注入更大的信心和動力。作為共建「一帶一路」倡議的積極參與者、貢獻者和受益者，香港將為倡議的更高質量發展作出更大貢獻。他提及本港具備五大優勢，包括構建更立體互聯互通網絡；開展務實合作、推動更高質量基礎建設；促進綠色發展、推動科技創新；支持民間交流、建立「民心相通」；及完善「一帶一路」的國際合作機制。

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陳茂波指出，本港航空優勢尤為突出，包括擁有廣闊和頻密的國際航班網絡和運作高效的機場，即使在疫情期間，空運貨運量仍保持全球第一。目前本港正全力推動疫後運力的恢復，預期年底前可達疫情前80%水平，明年將可全面恢復。到三跑系統全面啟用後，跑道運力將提升50%，到2035年將達到每年處理1.2億人次旅客及1,000萬公噸貨物的目標。這都可助力「空中絲路」網絡的構建。

他又指，香港已是亞洲領先的綠色金融中心，現正按國家《十四五規劃》全力建設國際創科中心，同時大力推動綠色科技及綠色金融中心的建設，可以助力共建「一帶一路」國家實現綠色發展。香港亦正全力發展為中外文化藝術交流中心。香港熟悉中外、文化資源豐富、東西文化薈萃，在今天複雜的地緣政治形勢下，香港更要用好獨特的文化特質，促進「一帶一路」內外以至是文明之間的對話和交流互鑒。

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