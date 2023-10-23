【富士康】富士康內地廠遭稅務部、自然資源部調查　工業富聯跌停　鴻海、台積電跌逾2%（第二版）

官媒《環球時報》引述消息人士稱，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查，報道未有提供有關調查和稅務檢查的更多細節。主要為蘋果公司提供代工服務的鴻海精密在公告中稱，會積極配合中國相關單位的相關作業。

台積電及鴻海下跌，拖累整體台股表現。台積電跌2.2%，鴻海跌2.9%，台股跌1.2%。另外，內地上市的工業富聯（滬：601138）跌10%，報14.55元。

富士康創始人郭台銘上月從公司董事會辭職，現正在競選台灣總統。郭台銘在8月的總統競選新聞發布會上說，「離開CEO與董事長職位，我就不能過問，也不用負責。」他指，「我只是股東，公司經營好，我分股利就好……我個人在中國大陸，沒有一分一毫財產……那是鴻海的資產，鴻海將近100萬股東，其中，將近50%是所有金融機構，例如海外的退休基金等……

記者：譚志偉