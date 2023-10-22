ESR成立越南合營企業 推進資本循環計劃

物流地產營運商ESR(01821) 透過出售資產成立越南合營企業，推進資本循環計劃。集團宣布，與BW訂約方訂立該等合營 企業契據，內容有關為發展該等項目進行該等合營企業公司的營運、管理及行政管理。訂立該等合營企業契據前，該等合營企業公司各自均為公司的間接附屬公司。NDV完成後，NDV合營企業將由BW NDV Investor及 ESR NDV Investor分別持有51%及49%；NSHL完成後，NSHL合營企業將由 BW NSHL Investor及ESR NSHL Investor分別持有51%及49%，及YP初始完成 後，YP合營企業將由BW YP Investor及ESR YP Investor分別持有49%及51%。 在各情況下，合營企業公司將不再於公司的綜合財務報表中入賬列為 其附屬公司。 NDV完成、NSHL完成及YP初始完成後，集團與該等合營企業公司將就 向該合營企業集團將予提供的服務訂立該等管理協議。

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ESR認為，訂立該等合營企業契據以與BW（為東南亞的領先平台）透過合營企業方式經營該等合營企業公司，能為集團提供良好機會善用BW的市場領導地位以及其強大發展能力，以實行於越南的三個項目，而該地為具有強大增長基本面及良好長期增長前景的關鍵市場。訂立該等合營企業契據符合集團的戰略發展及其成為亞太區頂尖新經濟房地產平台的業務策略。根據該等合營企業契據進行該等合營企業公司的出售事項亦符合集團的資本循環策略，轉移資產負債表中資產至其共同投資的投資工具。完成後，集團將繼續透過其於該等合營企業公司的權益維持在該等項目的間接權益。

另外，管理協議將讓ESR透過運用其提供管理工廠、倉庫及物流設施相關項目專業服務方面的豐富經驗，增加其作為頂尖房地產管理人及服務供應商的費用收入。

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