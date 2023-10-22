翰森製藥與葛蘭素史克 訂立產品許可協議

翰森製藥(03692)宣布，集團全資附屬公司上海翰森生物醫藥科技有限公司和全球大型藥廠葛蘭素史克(美：GSK) 訂立許可協議，據此被許可人將獲授予全球獨佔許可（不含中國大陸、香港、澳 門及台灣地區），以開發、生產及商業化HS-20089藥物產品。該產品是一種新型B7-H4靶向抗體藥物偶聯物(ADC)，其有效載荷為拓撲異構酶抑制劑(TOPOi)。B7-H4是B7超家族中的一種跨膜糖蛋白，在正常組織中表達有限，但在多種癌症中高表達。該產品正在中國進行用於治療晚期實體瘤的一期臨床研究。

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根據許可協議並按照其中的條款及條件，上海翰森生物醫藥科技將收取8,500萬美元首付款，並有資格就該產品收取最多14.85億美元的相關事件達成時的里程碑付款。該產品商業化後，葛蘭素史克還將就中國大陸、香港、澳門及台灣地區以外的全球淨銷售額支付分級特許權使用費。許可協議須經相應監管機構批准，包括根據美國《哈特－斯科特－羅迪諾反托拉斯改進法》獲批。

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