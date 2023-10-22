卜比查爾頓逝世 曼聯名宿享年86歲

曼聯（Manchester United）名宿卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）逝世，享年86歲。卜比查爾頓於當地時間周末（21日）清晨安詳離世，當時家人都陪伴在側。

曼聯會方發表聲明，指卜比查爾頓是球會史上最偉大及最受愛戴的球員，對他的逝世深表悲痛，對其妻子Norma、女兒及孫兒致予慰問。卜比查爾頓2020年11月被診斷患上阿茲海默症（Dementia）。

曼聯周末對錫菲聯（Sheffield United）的英超，球員亦帶上黑色臂紗，並於開賽前默哀1分鐘，向這位球會重要人物致哀。

碧咸（David Beckham）、連尼加（Gary Lineker）等多位球壇人士，均對卜比查爾頓的離世感到惋惜，不約而同稱讚他是一位謙謙君子。

不少球迷得悉他的死訊後，特別前往奧脫福球場外的Trinity statue、即卜比查爾頓與佐治貝斯（George Best）及丹尼士羅（Dennis Law）3大曼聯球星的雕像外獻花。

卜比查爾頓為曼聯青年軍出身，效力曼聯的17年間，合共為球隊上陣758場，攻入249球。他退休後亦長時間擔任曼聯的球會大使。

卜比查爾頓於1958年造成8名曼聯球員身亡的慕尼黑空難奇跡生還後，逐漸成為球隊主力，先後助曼聯贏得1次歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）、3次英格蘭頂級聯賽冠軍及英格蘭足總盃。

卜比查爾頓亦被喻為20世紀英格蘭最佳球員，不但為英格蘭贏得1966年世界盃的功臣，國家隊生涯上陣106次，攻入49球，曾經佔據英格蘭入球最多球員長達45年，2015年才被曼聯後輩朗尼（Wayne Rooney）追過。

責任編輯：嚴智勇