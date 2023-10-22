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【以巴戰爭】埃及峰會成效不彰 阿巴斯：巴人永不離開國土（第二版）

環球政治 19:18 2023/10/22

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以巴戰爭踏入第3周，埃及周六（21日）在開羅舉行巴勒斯坦問題峰會，尋求方法解決加沙危機，令局勢降溫及停火。報道指，由於在措辭上存在分歧，峰會後未有發表聯合聲明。

（第二版更新峰會內容）

今次峰會有美國、中國、俄羅斯、約旦、卡塔爾、法國、德國、英國、南非等的超過30名代表出席，包括聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）、中國政府中東問題特使翟雋亦應邀與會。

與會的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，要求開放加沙人道走廊，明言巴勒斯坦人不會離開，將會堅守國土。

多個阿拉伯國家代表發言時，均譴責以色列對加沙發動大規模襲擊，要求以方立即停火。西方國家代表則聚焦在人道救援,德國及法國外長表示，以色列有權自衛，但亦有責任保護加沙平民。

至於支持以色列的美國，只派出。約旦國王阿卜杜拉二世指，對加沙平民無辜受到暴力襲擊感到悲憤，譴責國際社會對以色列的襲擊沉默，令阿拉伯國家感到，巴勒斯坦人民的性命不及以色列人重要。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）於開幕演說上，邀請各國領袖就解決加沙人道危機的路線圖達成協議，推動以色列及巴勒斯坦重回和平道路。峰會目標是討論向加沙運送救援物資，促成以巴停火，以及為落實兩國方案努力。

古特雷斯致辭時指出，巴勒斯坦人民的不滿是合法且長期存在，沒任何理由可以證明哈馬斯的襲擊是正當，但這些襲擊也絕不能成為對巴人進行集體懲罰的正當理由。

惟以色列並無派人出席峰會，美國所派代表亦非高層官員，僅由駐埃及大使館官員出席，在會上亦未有發言，外界早已憂慮峰會成效。

以軍早前宣布，周末會加強對加沙的空襲，為下一階段的攻勢作準備。以軍出動戰機通宵空襲加沙地帶，摧毀西岸佔領區一座清真寺，空襲炸死數十名巴人武裝分子，包括哈馬斯火箭部隊副首長。

此外，埃及日前同意重開加沙南部進入埃及的唯一通道——拉法赫市（Rafah）邊境管制站，周六首日有20輛載有60噸糧食等援助物資的貨車進入加沙。

惟以色列不批准貨車運載燃料，亦只能進入加沙南部。有埃及歐洲官員指，正聯同聯合國與以色列進行談判，希望能向醫院運送燃料。

以色戰爭至今造成逾5,600人死亡，包括1,400名以色列人及4,200名巴勒斯坦人。

責任編輯：嚴智勇

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外交 地緣政治 加沙 巴勒斯坦 以色列 聯合國 埃及
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