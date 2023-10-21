【以巴戰爭】近60荷里活明星去信拜登 促施壓達成停火

美國荷里活接近60位明星聯署，向總統拜登（Joe Biden）發出公開信，促請後者繼續為以色列及巴勒斯坦的衝突斡旋，施壓各方及早達成停火協議。

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奧斯卡影后及最佳女配角得主﹑澳洲女星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）在內約60名荷里活明星的公開信中，促請美國拜登政府聯同全球領袖，應立即呼籲及加速調停以巴戰火，停止繼續轟炸加沙地區（Gaza），以及所有人質安全獲釋。

信中表明，拒絕向後代講述對暴力保持沉默的歷史，並引用聯合國援助負責人格里菲斯（Martin Griffiths）的言論，稱「歷史正在見證」（History is watching）。

部分參與聯署明星

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信中指出，以巴戰爭爆發後已有超過5,000人死亡，任何有良知之人亦明白此次是災難。信中稱不論任何信仰或種族的人士，他們相信所有性命十分珍貴，譴責殺害以色列及巴勒斯坦平民的暴行，強調拯救人命至關重要。

信中亦要求，人道援助必須容許到達加沙地區人民手中。拜登周五（20日）透露，相信載有人道救援物資的貨車未來24小時內可以進入加沙。

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責任編輯：吳漢培