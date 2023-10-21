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【美國加息】美銀：鮑威爾言論肯定聯儲局11月按兵不動　料儲局押後至12月加息

宏觀解讀 14:24 2023/10/21

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【美國加息】美銀：鮑威爾言論肯定聯儲局11月按兵不動　料儲局押後至12月加息

聯儲局主席鮑威爾表示，債息上升有助於進一步收緊金融狀況，「一定程度上」可能降低儲局進一步加息的必要，市場將其言論解讀為11月暫停加息。美銀指，雖然強勁的9月份數據為聯儲局再加息一次提供空間，但鮑威爾的言論肯定了聯儲局11月按兵不動的立場，該行將儲局最後一次加息的時間，押後到12月，但亦有可能儲局會延續至明年才加息，甚至結束加息周期。

11月加息機會率降至0%

美銀表示，從近日以鮑烕爾為首的儲局官員言論來看，沒有人對於11月必須加息表達強烈意見，令11月加息機會率大幅下降，該行亦不再預測11月會加息。

利率期貨顯示，11月加息機會率降至0%，按兵不動機會率則有99.9%；12月加息0.25厘機會率則約19.8%。

美國將於未來一周公布第三季經濟增長，美銀預期按季增長4.5%，零售銷售增長3%，與利率敏感的行業仍然穩定。美銀稱，聯儲局官員對於經濟數據採取觀望態度，但並未為加息關上大門，若經濟數據強勁，當局或會再次加息，故該行預期聯儲局12月仍有機會加息。

相關文章：【儲局官員】梅斯特料聯儲局今年會再加息一次　未來數月通脹或會於現水平停滯

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編輯：陳韻妍

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