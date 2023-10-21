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【儲局官員】梅斯特料聯儲局今年會再加息一次　未來數月通脹或會於現水平停滯

宏觀解讀 13:34 2023/10/21

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【儲局官員】梅斯特料聯儲局今年會再加息一次　未來數月通脹或會於現水平停滯

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周五表示，油價自7月以來上升，將會令核心物價格及汽油價格處於高位，令消費者覺得通脹會再次升溫，故她相信美國通脹仍面臨上行風險，她預計聯儲局今年會再加息一次，「從她看到的經濟環境、前景及風險所見，與聯儲局的觸讀預期一致」。

聯儲局在9月會議上暗示會年內會再加息一次，聯邦基金目標利率會於高位徘徊一段時間。梅斯特稱，有關觀點屬合理，而且與她個人對經濟狀況、前景和前景風險的解讀一致。

不預期通脹會回到去年相當高的水平

梅斯特稱，她不預期通脹會回到去年相當高的水平，但未來數月通脹或會於現水平停滯，9月份消費物價指數（CPI）就是提醒聯儲局，不能相信物價回落情況會像過去數月般，而對於利率會否再上升，或於「限制」水平維持多久，則取決於經濟變化。

她又指，雖然貨幣政策已處於「限制性」水平，但經濟在高利率環境下展現韌性，凸顯準確評估限制性利率政策的難度，因中性利率水平仍存不確定性。

已接近暫停加息的水平

無論聯儲局在下次會議作出甚麼決定，若按照經濟情況與預期相若，相信已接近暫停加息的水平，因當局已積累了大量與經濟及金融發展相關的資訊，而且金融狀況已經開始收緊。

梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）並無擁有貨幣政策投票權，聯儲局將於10月31日至11月1日舉行議息會議，市場普遍預期利率將維持不變。

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編輯：陳韻妍

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