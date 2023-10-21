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共和黨取消眾院議長提名 喬丹三度闖關失敗

環球政治 14:02 2023/10/21

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美國眾議院議長選舉周五（20日）舉行第三輪投票，共和黨保守派候選人、俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）再次無法確保過半支持。共和黨同日宣布，取消支持喬丹角逐議長。

美眾院延至今晚第三輪投票 喬丹再闖關選議長 【下一頁】

第三輪投票中喬丹得票再次下降，較次輪投票再少6票，僅194人支持。共和黨隨後舉行閉門會議，以112票比86票，推翻喬丹的議長候選人資格。

喬丹會後表示，十分榮幸擔任共和黨的眾議院議長候選人，指黨內需要團結，解決下任議長人選問題，會盡力協助下位有意競選議長的人選。

共和黨暫時未有明確人選，已有最少4人表示角逐意願，可能更多共和黨人有意出選。前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，支持共和黨眾議院三號人物﹑黨鞭艾默（Tom Emmer）。

美眾院議長次輪投票 喬丹未獲足夠票數當選 【下一頁】

眾議院下周一（23日）將接受一眾潛在人選遊說，尋求推舉下位議長候選人，可能下周二（24日）舉行議長選舉投票。

美國聯邦預算暫時只夠維持至11月17日，眾議院議長懸空使政府預算及總統拜登（Joe Biden）的以色列及烏克蘭援助撥款無法審批。共和黨人已拒絕，擴大臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）的職權，加快預算審批。

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責任編輯：吳漢培

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