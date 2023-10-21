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【美國加息】美前財長薩默斯：聯儲局在考慮利率決策時　不得不衡量美國債務及財赤

宏觀解讀 12:51 2023/10/21

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【美國加息】美前財長薩默斯：聯儲局在考慮利率決策時　不得不衡量美國債務及財赤

市場對美國聯儲局加息周期是否完結存在分歧，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，多次的加息行動已經對美國龐大的債務造成影響，相信聯儲局在考慮利率決策時，不得不將有關因素納入考量之中。

「聯儲局的工作並非與財政政肩有關，但作為貨幣決策局的聯儲局，某程度上需要處理美國國債的部分問題。」薩默斯指，若債務增加，美國赤字更龐大，意味經濟中的需求也會增加，即使利率已處於中性水平，也要繼續加息。

美國國債規模超過33.5萬億美元

現時美國國債規模超過33.5萬億美元，美國10年期國庫券孳息周四曾經升穿5厘，創2007年以來最高位。聯儲局官員於9月份預測中性利率約2.5厘，但薩默斯認為實際中性利率介乎3.5至4厘。

薩默斯指，華府因為赤字龐大，需要出售更多大量長債，才能應付債務及財赤上升，這將會導致市場風險溢價上升，推低債價，長債息亦向上，中性利率會相應攀高，故聯儲局決定貨幣政策時，要考慮到有關情況，被迫調高利率會對經濟構成更大限制。

相關文章：【儲局官員】古爾斯比︰對美國快速加息下避免衰退仍抱有希望

【美國加息】鮑威爾言論送美國10年期債息驚見5厘　「現在利率不算高、經濟強勁或需再加息」

編輯：陳韻妍

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