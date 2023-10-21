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瑞銀收購瑞信進行全面改革 新主席一同管理兩業務

環球政經 07:53 2023/10/21

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瑞銀集團（UBS）周五（20日）表示，在收購瑞士信貸後，將對其瑞士國內業務的董事會進行全面改革，包括任命一位新主席來監管這兩項業務，Roger von Mentlen 將擔任瑞銀瑞士和瑞士信貸的董事會主席。

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他將接替自 2022 年起擔任瑞銀瑞士董事長的 Markus Ronner 和自 2019 年 3 月起擔任瑞士信貸（瑞士）股份公司董事長的 Peter Derendinger。

這項變動將於 11 月 1 日生效，將創建兩個平行的監事會，成員完全相同，兩家銀行的瑞士業務仍將由各自的執行董事會領導營運。

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此舉旨在確保對兩家瑞士銀行進行 「密切協調的監管」，預計兩家銀行將於明年完成合法合併。瑞銀集團今年 8 月表示，今年緊急收購其競爭對手瑞士信貸後，計劃將瑞士信貸的國內業務整合到其現有業務中。

Von Mentlen 在瑞銀工作了 40 多年，擔任過多個職務，其中 10 年擔任瑞士個人銀行業務主管。 自 2020 年以來，他一直是瑞銀瑞士股份公司的董事會成員。

瑞銀集團執行長埃爾莫蒂（Sergio Ermotti）說：「我們要感謝前董事會成員做出的巨大貢獻，並祝Roger von Mentlen 被任命為董事會主席。羅傑是領導兩個董事會的理想人選，他將著眼於成功合併瑞士的兩家銀行。」

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記者：張瑋婷

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