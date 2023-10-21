美國運通第三季度利潤超出預期 得益於富裕持卡人

美國運通（AXP）周五（20日）公佈的第三季度利潤超出預期，這得益於其富裕客戶的彈性消費，他們擺脫了對經濟下滑的擔憂。美國運通迎合了高端客戶群的需求，在很大程度上減輕了通脹和聯儲局升息的衝擊。

晨星（Morningstar）分析師米勒（Michael Miller）說：「該公司相對富裕的持卡人群體似乎為其提供了許多同行所沒有的信用保護。美國運通信貸指標的連續彈性與其他消費貸款機構形成了明顯的對比，後者在本季度確實出現了持續惡化。」

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美國運通的信貸損失準備金（公司為消費者拖欠債務而預留的金額）為 12.3 億美元，比去年同期攀升了 58%，但比第二季度僅增長了 3%。

財務長 Christophe Le Caillec 說：「對我們來說，這一季度有點像常規季度。 我們看到 Z 世代和千禧世代對我們產品和服務的大量需求。他們也在購買高端產品。」，又指美國10 月學生貸款還款的恢復到目前為止並沒有改變消費模式。

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美國運通 公佈的每股利潤為 3.30 美元，高於去年同期的 2.47 美元。 根據 LSEG IBES 的數據，分析師平均預期每股盈餘為 2.94 美元。其又表示，全年的每股收益和收入將與先前的預測一致。 該公司先前曾表示，預計 2023 年每股收益為 11 美元至 11.40 美元。除利息支出後的收入激增 13%，達到 153.8 億美元。 綜合支出攀升 7%，達到 110 億美元，主要是因為客戶參與成本增加。

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記者：張瑋婷