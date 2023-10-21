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【以巴戰爭】以軍誓摧毀哈馬斯 終止對加沙責任 戰至勝利為止

環球政治 12:30 2023/10/21

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以色列軍方周五（20日）首次披露，針對加沙走廊地區（Gaza Strip）的長期戰略目標，希望打敗激進武裝組織哈馬斯（Hamas），終結對加沙的責任。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表明，加沙戰爭會維持至勝利為止。

【以巴戰爭】美母女人質獲釋 拜登感高興 【下一頁】

以色列國防部長加拉蘭特（Yoav Gallant）向國會委員會表示，首階段加沙軍事行動意在摧毀哈馬斯基建。次階段以軍可能投入較低強度軍事行動，消滅零星反抗勢力。

第三階段會以終止以色列對加沙地區生活的責任，並為以色列民眾建立全新國家安全狀況。戰爭前以色列負責為加沙地區供應能源，並監管加沙進口情況。

加拉蘭特揚言，以色列將推翻哈馬斯，摧毀組織的軍事及行政基礎。他承認行動不容易完成，將會有代價。加拉蘭特指全新安全狀況下，以色列不再受加沙地區的威脅，預計行動維持數月。

【以巴戰爭】美軍成功攔截也門導彈 料攻往以國 【下一頁】

內塔尼亞胡同日表明，以色列會繼續戰鬥直至勝利。他指已有兩名人質獲釋，以色列將持續努力讓所有人質釋放及找回下落不明人士。

巴勒斯坦媒體報稱，以軍周六（21日）持續轟炸加沙，北部6間房屋被炸中，導致最少8人死亡，45人受傷。

美國總統拜登（Joe Biden）周五被指支持以色列應延後攻擊加沙，換取更多人質釋放。白宮及後澄清，拜登當時無聽清楚問題，回應的問題為是否樂見更多人質獲釋。

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責任編輯：吳漢培

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