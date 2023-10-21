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【瑞銀瑞信】瑞銀將對瑞士本土業務的董事會進行徹底改革　任命新主席一併監督瑞銀及瑞信瑞士分行

股市 11:46 2023/10/21

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【瑞銀瑞信】瑞銀將對瑞士本土業務的董事會進行徹底改革　任命新主席一併監督瑞銀及瑞信瑞士分行

瑞銀集團UBS指，收購瑞信後，將對瑞士本土業務的董事會進行徹底改革，包括任命一位新主席來監督有關業務，而Roger von Mentlen將會成為瑞銀瑞士分行及瑞信瑞士分行的董事會主席，分別取代現任瑞士分行主席Markus Ronner及瑞信瑞士分行主席Peter Derendinger，有關任命將於11月1日生效。

預期瑞銀及瑞信瑞士分行明年完成合併

瑞銀將會為瑞銀分行及瑞信分行，分別設立兩個由相同成員組成的顧問委員會，而瑞士業務會由各自的執行委員會領導，此舉可確保兩家瑞士銀行「在監管上密切協議」，預期兩者將於明年完成合併。

Roger von Mentlen於瑞銀工作逾40年，曾擔任多個職位，當中十多年曾出任瑞士私人銀行主管，而且自2020年以來為瑞銀瑞士分行的董事會成員。

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編輯：陳韻妍

美股 任命 私人銀行 合併 瑞銀 瑞士
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