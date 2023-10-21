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【以巴戰爭】美母女人質獲釋 拜登感高興

環球政治 11:23 2023/10/21

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）於周五（20日）確認，釋放2名美國母女人質，以色列政府已接回兩人。據悉，兩人獲釋因母親身體健康問題。哈馬斯表示，釋放她們是卡塔爾斡旋的成果。

【以巴戰爭】哈馬斯被控用北韓武器 朝曾否認 【下一頁】

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室周五發出聲明，指17歲女子拉阿南（Natalie Raanan）與59歲母親Judith在埃及拉法赫市（Rafah）邊境管制站移交，與以國安全部隊會面。兩人被移送至以色列軍事基，與家人團聚。

拉阿南母女來自美國芝加哥，擁有美國及以色列雙重國籍。10月7日時，兩人在離加沙（Gaza）不足兩公里的Nahal Oz社區探訪親友，遭突襲當地的哈馬斯武裝分子擄走。拉阿南父親表示，已與女兒通電話，聽聞妻女獲釋流下男兒淚。

哈馬斯發言人表示，為回應卡塔爾斡旋釋放兩人。發言人指出於人道理由釋放兩人，向美國民眾證明，美國總統拜登（Joe Biden）及「法西斯」政府的言論錯誤。

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【以巴戰爭】美軍成功攔截也門導彈 料攻往以國 【下一頁】

哈馬斯重申，與埃及﹑卡塔爾及其他友好國家協商外國公民獲釋。組織強調只要安全環境許可，將會釋放所有暫時被扣押的外國公民。

卡塔爾外交部確認拉阿南母女獲釋，表示將持續與以色列及哈馬斯對話，希望釋放全部平民人質。消息人士透露，因為Judith身體健康問題讓母女獲哈馬斯釋放，隨後可能更多人質獲釋。

拜登對美國人質獲釋感高興，希望外界為她們保留私隱。他重申美國政府將持續工作，尋求所有被哈馬斯擄走的美國公民釋放。以色列指203人被擄走人質中，13人確認為美國公民。

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責任編輯：吳漢培

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