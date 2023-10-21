▲ 【美股焦點】UAW警告車廠再提高薪金及福利待遇否則擴大罷工 「目前距離達成協議只剩下最後一英里」

美國汽車工人聯合工會（UAW）針對底特律3大汽車製造商的罷工持續，工會主席Shawn Fain警告，除非三大車廠提高薪金及福利待遇，否則美國卡車及SUV工廠將會擴大罷工，並堅稱車廠可以承擔較現行破紀錄薪金更優厚的員工薪酬。不過，他同時向工會成員指，談判即將結束，「目前距離達成協議只剩下最後一英里，而這是罷工中最困難的部分，也需要最積極」。

「這些利潤極高的公司可以付出更多，我們正以前所未有的罷工行動，打擊3大汽車巨頭。」

三大車廠已同時加薪23%

Fain稱，經過5星期的罷工行動後，工會於過去24小時已收到通用汽車（美：GM）、克萊斯勒母公司Stellantis的最新合約報價，福特汽車（美：F）則於兩周前提出了新報價。他證實，三大車廠已同時加薪23%，並正處理其他福利待遇，但他向工會成員稱「將贏得更多」。通用汽車及福特指，若計及額外生活成本支出，總薪酬已增加逾30%。

部分工會成員希望對車廠的報價作出投票

Fain承認，部分工會成員希望對車廠的報價作出投票，但他敦促他們不要屈服於車廠散播的「恐懼、不確定性、懷疑及分裂」之中。

工會於9月15日開始罷工，最初要求加薪40%，目前逾3.4萬名工會成員參與罷工行列。

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編輯：陳韻妍