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【微信女】中國汽車內飾證實被監管機構調查　公司被指控及懷疑偽造公司交易

股市 10:41 2023/10/21

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【微信女】中國汽車內飾證實被監管機構調查　公司被指控及懷疑偽造公司交易

中國汽車內飾 （00048） 證實，公司是早前證監會、廉署與會財局首次採取三方聯合行動中，被調查及搜查的上市公司之一，並被指控及懷疑偽造公司交易及／或於財務報表披露虛假或誤導性信息，監管機構正對此事項進行調查，公司將於有需要時提供必要協助。

中國汽車內飾：業務營運繼續如常運作

中國汽車內飾指，於10月17日，若干監管機構到訪公司位於香港的總辦事處及主要營業地點，而公司前執行董事黃浩然正接受監管機構的調查。

集團主要從事製造及銷售汽車內飾產品，業務營運在重大方面繼續如常運作，並無受到不利影響。

證監會、廉署與會財局早前首次採取三方聯合行動，兩家香港上市公司涉嫌虛構企業交易總值1.93億元，3家機構聯合搜查共16個處所，廉署在聯合行動中拘捕3名人士，包括1名上市公司執行董事，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用文件意圖欺騙其主事人的罪行。

相關文章：【微信女】證監會、廉署與會財局首採聯合行動　兩上市公司涉虛構企業交易、料涉中國錢包和汽車內飾（第三版）

編輯：陳韻妍

港股 中國汽車內飾（00048） 罪案 偽造 微信 證監會
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