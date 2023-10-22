  • 26°C
香港時間 : 20231022日 (週日) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才難求】IT人才荒　招攬女性專才好時機

16:13 2023/10/22

分享：

分享：

國際社會近年倡議讓更多女性參與科學、技術、工程及數學領域（Women in STEM），使行業發展更加平衡。

國際社會近年倡議讓更多女性參與科學、技術、工程及數學領域（Women in STEM），使行業發展更加平衡。

資訊安全專業認證機構ISC2行政總裁Clar Rosso，日前在新加坡國際網絡安全周（SICW 2023）接受訪問時提到，現時全球面對持續的IT人才荒問題，正是吸引不同背景女性加入行業的好時機。

以Clar Rosso為例，擁有修辭學及傳理學（Rhetoric and Communications）學士學位、特殊教育碩士學位；加入ISC2之前，在美國會計師協會（AICPA）和特許管理會計師公會（CIMA）擔任執行副總裁。她笑言，早年甚至曾任職體育記者。

須有好奇心 分析思考創造力

這些經驗及教育背景，似乎與網絡安全並無直接關係，可是在2020年、疫情期間，她出任ISC2行政總裁一職。她直言，業界正嘗試吸引不同背景的人加入，「只要能證明自己具有理解技術的能力，並連結到非必要技能（non-essential skills，軟技能）」（見表），在網安領域也會有前途。

ISC2行政總裁Clar Rosso提到，現時全球面對持續的IT人才荒問題，正是吸引不同背景女性加入行業好時機。（張寶燕攝）

她認為：「抱有好奇心、喜歡解決問題、擅長分析思考、有創造力及善於溝通，以及總是想學習新事物，都是她觀察到與網安工作特質，與人才要求互相脗合之處。」因此吸引她加入網安領域，服務公眾。

去年，該機構與新加坡網路安全局（CSA）合作推出的網路安全認證計劃，已讓全球無相關經驗、約100萬人由參與入門級計劃開始，接觸一些技術方面的知識，為入行或轉型作準備。她透露，至今已在全球認證超過35,000人，包括讓不同背景的人才入行。

她指早前在英國、加拿大、愛爾蘭和美國調查發現，女性獲得認證的比例僅佔26%，因此反映未來，「我們還有一些工作需要完成，包括要找到合作夥伴，共同創造曝光機會。」

【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序

女性從事網安興趣 持續增長

新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明（Josephine Teo）表示，促進及提高女性在網絡安全工作地位，是SICW的重點議題之一。

新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明（Josephine Teo）亦表示，SICW的重點議題之一，就是促進及提高女性在網絡安全工作地位。她坦言，網絡安全領域仍然只有少數女性，惟留意到女性對從事網絡安全工作的興趣「正健康地增長」，「我們認為部分原因是現時的女性榜樣比以前更多」。而且，由於IT人才荒持續，「現在正是歡迎更多女性加入網絡安全產業的大好時機」。

舉例，專注於IT治理的國際專業協會--國際資訊系統審計協會（ISACA）的新加坡分會已成立了40年，「花了40年，終於決定任命一位女性擔任領導」，該分會的現任主席Jenny Tam，就是第一位女性主席。此外，新加坡資訊安全專業人員協會（AiSP）副總裁Sherin Y Lee，亦早在2018年推出Ladies in Cyber Charter計劃，至今已經鼓勵、支援4,000多名有抱負的女性入行。

專家倡4步驟 鼓勵女性參與網安

不論從性別平等角度，抑或加強女性在國際及網絡安全方面發揮的作用而言，聯合國裁軍事務高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）表示，「倡議實現女性平等參與，以及網絡安全工作隊伍多樣性等，都是聯合國的首要任務。」

倡議女性於網絡安全領域平等參與的路上，聯合國裁軍事務高級代表中滿泉表示，還需要著墨於改革工作場所的文化，創造更具包容性的環境，即意味著要對任何種族主義、性別歧視等行為負責。（張寶燕攝）

她又提到4大改善建議步驟，包括：1.鼓勵女性考慮從事STEM領域的職業，並為她們創造適當的切入點。

長遠而言，需要着墨於改革相關文化，創造更具包容性的工作場所，即意味着「要對任何種族主義、性別歧視、仇視同性戀和亞洲人的行為，以及性別歧視負責。」

創造切入點 縮性別數碼鴻溝

2.必須將目光投向勞動力以外的領域，由政府及政策層面的程序，策劃更多工作來確保女性平等參與相關的程序。

3.必須確保將性別觀點納入所有政策制定過程，以確保政策更加有效。例如在解析網絡安全的開放式工作小組框架之中，各地正持續呼籲縮小性別數碼鴻溝。

4.還要對企業提出挑戰，打破孤島的問題。「我們需要將對話範圍擴大到女性之外，以充分利用多元化和包容性的好處；尤其值得一提的是年輕人，他們既是下一代網絡專業人士，也是更具包容性的勞動力團隊倡導者。」

記者：張寶燕 新加坡直擊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips:

ET贏商有計
【ET贏商有計】網購需求增帶動SEO市場增長　港初創善用AI+人脈吸客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人才戰】紐約梅隆銀行　增員工幸福感　6招吸人才
2023/10/07
【人才戰】紐約梅隆銀行　增員工幸福感　6招吸人才
【人才難求】港企研ERP助管理　毋須聘秘書會計
2023/10/09
【人才難求】港企研ERP助管理　毋須聘秘書會計
【球型屏幕】造價180億元！賭城MSG Sphere全球最大球型屏幕　揭萬聖節序幕（多圖）
2023/10/07
【球型屏幕】造價180億元！賭城MSG Sphere全球最大球型屏幕　揭萬聖節序幕（多圖）
【未來工作方式】Workday革新職場文化　學與生成式AI和平共處
2023/10/07
【未來工作方式】Workday革新職場文化　學與生成式AI和平共處

你可能感興趣

【人才戰】紐約梅隆銀行　增員工幸福感　6招吸人才
12:00 2023/10/07
【人才戰】紐約梅隆銀行　增員工幸福感　6招吸人才
【人才難求】港企研ERP助管理　毋須聘秘書會計
08:00 2023/10/09
【人才難求】港企研ERP助管理　毋須聘秘書會計
【球型屏幕】造價180億元！賭城MSG Sphere全球最大球型屏幕　揭萬聖節序幕（多圖）
17:15 2023/10/07
【球型屏幕】造價180億元！賭城MSG Sphere全球最大球型屏幕　揭萬聖節序幕（多圖）
科技產品 職場文化 人工智能 新加坡 加拿大

下一篇文章

【樂齡科技】智能防感染流動乾廁　紓護理員壓力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款