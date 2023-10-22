【人才難求】IT人才荒　招攬女性專才好時機

▲ 國際社會近年倡議讓更多女性參與科學、技術、工程及數學領域（Women in STEM），使行業發展更加平衡。

國際社會近年倡議讓更多女性參與科學、技術、工程及數學領域（Women in STEM），使行業發展更加平衡。

資訊安全專業認證機構ISC2行政總裁Clar Rosso，日前在新加坡國際網絡安全周（SICW 2023）接受訪問時提到，現時全球面對持續的IT人才荒問題，正是吸引不同背景女性加入行業的好時機。

以Clar Rosso為例，擁有修辭學及傳理學（Rhetoric and Communications）學士學位、特殊教育碩士學位；加入ISC2之前，在美國會計師協會（AICPA）和特許管理會計師公會（CIMA）擔任執行副總裁。她笑言，早年甚至曾任職體育記者。

須有好奇心 分析思考創造力

這些經驗及教育背景，似乎與網絡安全並無直接關係，可是在2020年、疫情期間，她出任ISC2行政總裁一職。她直言，業界正嘗試吸引不同背景的人加入，「只要能證明自己具有理解技術的能力，並連結到非必要技能（non-essential skills，軟技能）」（見表），在網安領域也會有前途。

▲ ISC2行政總裁Clar Rosso提到，現時全球面對持續的IT人才荒問題，正是吸引不同背景女性加入行業好時機。（張寶燕攝）

她認為：「抱有好奇心、喜歡解決問題、擅長分析思考、有創造力及善於溝通，以及總是想學習新事物，都是她觀察到與網安工作特質，與人才要求互相脗合之處。」因此吸引她加入網安領域，服務公眾。

去年，該機構與新加坡網路安全局（CSA）合作推出的網路安全認證計劃，已讓全球無相關經驗、約100萬人由參與入門級計劃開始，接觸一些技術方面的知識，為入行或轉型作準備。她透露，至今已在全球認證超過35,000人，包括讓不同背景的人才入行。

她指早前在英國、加拿大、愛爾蘭和美國調查發現，女性獲得認證的比例僅佔26%，因此反映未來，「我們還有一些工作需要完成，包括要找到合作夥伴，共同創造曝光機會。」

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女性從事網安興趣 持續增長

▲ 新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明（Josephine Teo）表示，促進及提高女性在網絡安全工作地位，是SICW的重點議題之一。

新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明（Josephine Teo）亦表示，SICW的重點議題之一，就是促進及提高女性在網絡安全工作地位。她坦言，網絡安全領域仍然只有少數女性，惟留意到女性對從事網絡安全工作的興趣「正健康地增長」，「我們認為部分原因是現時的女性榜樣比以前更多」。而且，由於IT人才荒持續，「現在正是歡迎更多女性加入網絡安全產業的大好時機」。

舉例，專注於IT治理的國際專業協會--國際資訊系統審計協會（ISACA）的新加坡分會已成立了40年，「花了40年，終於決定任命一位女性擔任領導」，該分會的現任主席Jenny Tam，就是第一位女性主席。此外，新加坡資訊安全專業人員協會（AiSP）副總裁Sherin Y Lee，亦早在2018年推出Ladies in Cyber Charter計劃，至今已經鼓勵、支援4,000多名有抱負的女性入行。

專家倡4步驟 鼓勵女性參與網安

不論從性別平等角度，抑或加強女性在國際及網絡安全方面發揮的作用而言，聯合國裁軍事務高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）表示，「倡議實現女性平等參與，以及網絡安全工作隊伍多樣性等，都是聯合國的首要任務。」

▲ 倡議女性於網絡安全領域平等參與的路上，聯合國裁軍事務高級代表中滿泉表示，還需要著墨於改革工作場所的文化，創造更具包容性的環境，即意味著要對任何種族主義、性別歧視等行為負責。（張寶燕攝）

她又提到4大改善建議步驟，包括：1.鼓勵女性考慮從事STEM領域的職業，並為她們創造適當的切入點。

長遠而言，需要着墨於改革相關文化，創造更具包容性的工作場所，即意味着「要對任何種族主義、性別歧視、仇視同性戀和亞洲人的行為，以及性別歧視負責。」

創造切入點 縮性別數碼鴻溝

2.必須將目光投向勞動力以外的領域，由政府及政策層面的程序，策劃更多工作來確保女性平等參與相關的程序。

3.必須確保將性別觀點納入所有政策制定過程，以確保政策更加有效。例如在解析網絡安全的開放式工作小組框架之中，各地正持續呼籲縮小性別數碼鴻溝。

4.還要對企業提出挑戰，打破孤島的問題。「我們需要將對話範圍擴大到女性之外，以充分利用多元化和包容性的好處；尤其值得一提的是年輕人，他們既是下一代網絡專業人士，也是更具包容性的勞動力團隊倡導者。」

記者：張寶燕 新加坡直擊

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