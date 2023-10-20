通用汽車提高對罷工汽車工人的報價 與福特提出的福利持平

通用汽車General Motors（GM）周五（20日）提高了對罷工汽車工人的報價，與福特Ford（F.N）提出的23%的工資漲幅和其他福利改善措施持平， 此時距離工會主席費恩（Shawn Fain）就談判發表演說還有幾個小時。

通用汽車在一份聲明中表示：「在罷工進入第五周之際，我們在所有關鍵領域都取得了實質性進展，努力與 UAW 達成最終協議，讓我們的員工重返工作崗位。我們大多數員工的時薪將達到 40.39 美元，到協議期結束時，年薪約為 84,000 美元。」

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通用汽車的最新報價顯示，底特律汽車製造商的報價趨於一致，在協議有效期內，UAW工人的時薪將提高約30%，其中包括生活費。 福特是三家汽車製造商中報價最高的一家，但福特表示，其所能支付的工資已經達到了保持競爭力的極限。

工會首次同時對底特律三大汽車製造商發起罷工，並在談判開始時提出了加薪 40% 的要求。 該要求包括立即加薪 20%、取消 UAW 工人之間的不同薪資等級以及恢復固定福利退休金計劃。 工會也要求將電池廠工人納入工會協議的覆蓋範圍。

加州大學柏克萊分校勞工問題教授沙肯（Harley Shaiken）說，「通用汽車的提議表明『我們可能已經進入尾聲』。實際上，福特已經設定了模式的尺寸，但通用汽車也在為此做出貢獻。我們還有很長的路要走，但顯然已經有了進展。」

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在談判取得進展之前，UAW 上周在福特最大的肯塔基州卡車工廠舉行了突擊罷工，該工廠年銷售額達 250 億美元，約佔福特全球汽車收入的六分之一。

費恩曾將肯塔基州的罷工描述為對通用汽車和克萊斯勒母公司施泰蘭特（STLAM.MI）的警告，稱工會已準備好在通用汽車位於德克薩斯州阿靈頓的裝配廠舉行罷工， 該廠主要生產凱迪拉克凱雷德（Escalade：攀登者）、雪佛蘭Suburban和其他大型高價SUV。

通用汽車表示，新的 23% 的總體工資增長提議意味著在協議有效期內工資複合增長 25%，第一年增長 10%。 加上生活費的成長，該方案的漲幅高達 30%。 通用汽車之前提出的加薪幅度為 20%。此外，通用汽車現在為臨時工提供每小時 21 美元的工資，而先前的報價為 20 美元。

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UAW 在聲明中稱，在與三大巨頭進行了一周的 「密集談判 」後，費恩將於美國東部時間下午 4 點（香港時間凌晨4點）在 Facebook 上進行直播，向會員們介紹最新的談判情況。

福特拒絕對通用汽車的報價發表評論，Stellantis 也沒有立即發表評論。

沙肯說，福特尚未談到合資電池廠是否在主協議之下的問題。「很明顯，通用汽車希望和解，但福特認為它已經有了一個很好的開端。」

與UAW歷史上發動大規模罷工的重錘打擊相比，工會正在策略性地與各公司相互博弈，利用緩和擴大停工來鼓勵不同的汽車製造商。

根據經濟顧問公司安德森經濟集團（Anderson Economic Group）的最新數據，UAW 罷工造成的經濟損失總額已達 77 億美元，其中底特律三大汽車公司的損失達 34.5 億美元。

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記者：張瑋婷