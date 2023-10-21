X將推出兩個新高級訂閱層級 不訂閱新用戶將只能進行「唯讀 」操作

埃隆馬斯克（Elon Musk）周五（20日）表示，社群媒體平台X（前身為Twitter）很快就會推出兩個新高級訂閱層級。馬斯克在 X 上的一篇文章中說：「一種是成本較低的，具有所有功能，但不減少廣告；另一種是成本較高的，但沒有廣告。」

馬斯克於2022年10月接管了該平台，他一直試圖透過向用戶收費和重新招攬廣告商來增加收入，因為在馬斯克解雇了大部分員工並解散了內容審核團隊後，廣告商停止了購買廣告。馬斯克後來承認平台收入受到了打擊，並指責激進分子向廣告商施壓。

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雖然他沒有提供有關訂閱計劃的更多細節，但本周早些時候 X 的一個測試案例表明，對不想付費的用戶有一些限制。X 開始向紐西蘭和菲律賓的新用戶收取 1 美元的費用，作為存取平台的測試案例。

X網站上表示，選擇退出訂閱的新用戶將只能進行「唯讀 」操作，例如：閱讀貼文、觀看影片和追蹤帳號。其「Not A Bot 」訂閱方法旨在減少垃圾郵件、平台操縱和殭屍活動。

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其他大型科技公司也嘗試過廣告支援和訂閱計畫結合的方式。 Alphabet (GOOGL) 旗下的 Youtube 同時提供付費和免費的廣告支援計劃，Netflix (NFLX、) 的廣告支援計劃也是收費的，但價格較低。

與 X 一樣，YouTube 也是由用戶提供內容，並與創作者分享部分訂閱收入。 X 也與內容創作者分享部分廣告收入，但沒有透露內容創作者是否會在無廣告訂閱模式中獲得報酬。

為了創造收入，馬斯克開始對藍色支票訂閱服務收取每月 8 美元的費用，並為在平台上投放廣告的公司提供折扣。但由於X因內容審核不嚴而受到批評，廣告商不希望他們的廣告出現在不適當的內容旁邊。

上周，哈馬斯襲擊以色列後，X 平台上出現了虛假信息傳播，歐盟委員會更對 X 展開調查，以了解其是否遵守了有關非法和有害內容的新技術規則。

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記者：張瑋婷