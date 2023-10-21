美國三大汽車製造商罷工維持一個月 上至航空公司下至汽車零件製造商大受影響

美國底特律三大汽車製造商工人的一個月罷工令不少行業受到影響，上至航空公司下至汽車零件製造商。分析師警告說 ，如果罷工不盡快結束，經濟損失可能會增加。

美國汽車工人聯合會（UAW）的罷工已進入第36天，總經濟損失超過70億美元，在經濟不確定和通貨膨脹持續的情況下，各公司都在計算收入損失的成本。

密西根大學教授埃里克-戈登（Erik Gordon）說：「罷工造成的損失將在 UAW 成員重返工作崗位後持續很長時間。」這是因為由於罷工工資低於正常工資，工人在花錢時也會小心翼翼。



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美國航空公司Delta Air Lines（DAL）本月稍早成為首批受到罷工影響的大公司之一，該公司稱罷工已減少了底特律「大量」業務。

油漆和塗料生產商PPG Industries (PPG)本周稍早表示，它已將每股「幾美分」的利潤損失納入其第四季度預測，而鐵路公司聯合太平洋公司(UNP.N) 則表示，罷工至今影響不大。

分析師稱，通用汽車General Motors（GM）、福特Ford（F）和Stellantis（STLAM）生產零件的卡車運輸公司和供應商受罷工影響最大，罷工已導致34,000多名工人離開日常工作崗位。

戈登說：「卡車運輸公司運送了大量組裝成汽車的零件。他們和他們的工人都會受到影響。」

隨著Aptiv (APTV)、麥格納國際Magna International(MG)、Lear(LEA) 和American Axle (AXL.) 等主要零件供應商將在未來幾周內公佈財報，投資者將關注這些公司可能遭受的財務打擊的規模。

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博雅全球研究公司（BofA Global Research）分析師墨菲（John Murphy）說：「預計第四季度供應商將感受到銷售下降帶來的壓力，但這種痛苦不會平均分佈。」

根據Lear和麥格納的最新年度文件，它們對這三家汽車製造商的銷售額敞口達到兩位數，而 Aptiv 的敞口在 8%-9%之間。

本周早些時候，顧問公司安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估計，到罷工的第四周，與供應商工資和收入有關的經濟損失約為 26.7 億美元。

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法國汽車零件生產商Forvia（FRVIA.PA）周五（21日）警告稱，在估計罷工對10月份銷售造成更大衝擊後，可能會臨時裁員。

全球最大的汽車安全氣囊和安全帶生產商瑞典Autoliv公司（ALV.N）執行長告訴《路透社》，罷工造成的影響非常有限，但罷工持續時間越長，風險就越大。

該公司執行長米卡埃爾-布拉特（Mikael Bratt）說：「當我們在全球流動中遇到這種干擾時，情況就不妙了。」

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記者：張瑋婷