  • 23°C
香港時間 : 20231021日 (週六) 09:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保股】碧瑤綠色料下半年收入增速有望與上半年相若

股市 09:00 2023/10/21

分享：

分享：

【環保股】碧瑤綠色料下半年收入增速有望與上半年相若

碧瑤綠色 （01397） 上半年收入大增7成至8.6億元，手頭合約亦創歷史新高，碧瑤綠色策略及投資總監周榆桐表示，公司上半年的營收策略得宜，於主營的清潔業務採取具競爭性價格，取得更多清潔合約，惟該業務毛利率跌2.7個百分點至7.2%；預計公司下半年收入增速有望與上半年相若。截至10月5日，碧瑤綠色手頭合約金額增至47.4億元，創新高。

周榆桐表示，港府近年鼓勵業界發展回收市場，又將於明年4月推出都市固體廢物收費計劃，料該市場3年內增長2至3倍，帶動公司業務增長。他又稱，公司積極拓展回收業務，如早前與政府合作，投資逾千萬元在生物科技合營項目，將雞糞轉化成動物飼料及有機肥料，並研究應用拓展至廚餘。

截至6月底，廢物處理及回收分部佔整體業務的約16%，周榆桐稱，由於該分部的毛利率普遍高於清潔服務，而公司亦擁有上下游較完整的產業鏈，預計未來1至2年收益佔比有望提升至2成，甚至更多。

相關文章：

【業績｜環保股】碧瑤料全年收入達16億、手頭合約新高　酒店隔離縮短影響不大

【環保股】碧瑤被爆3噸回收飲品盒未交喵坊　今認已轉售給第三方、稱溝通不足

記者：伍鍵文

碧瑤綠色集團（01397） 港股 生物科技
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【港元定存】港元3個月定存5.05厘再爆破頂息 穩袋逾1.2萬元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款