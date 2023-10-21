▲ 【環保股】碧瑤綠色料下半年收入增速有望與上半年相若

碧瑤綠色 （01397） 上半年收入大增7成至8.6億元，手頭合約亦創歷史新高，碧瑤綠色策略及投資總監周榆桐表示，公司上半年的營收策略得宜，於主營的清潔業務採取具競爭性價格，取得更多清潔合約，惟該業務毛利率跌2.7個百分點至7.2%；預計公司下半年收入增速有望與上半年相若。截至10月5日，碧瑤綠色手頭合約金額增至47.4億元，創新高。

周榆桐表示，港府近年鼓勵業界發展回收市場，又將於明年4月推出都市固體廢物收費計劃，料該市場3年內增長2至3倍，帶動公司業務增長。他又稱，公司積極拓展回收業務，如早前與政府合作，投資逾千萬元在生物科技合營項目，將雞糞轉化成動物飼料及有機肥料，並研究應用拓展至廚餘。

截至6月底，廢物處理及回收分部佔整體業務的約16%，周榆桐稱，由於該分部的毛利率普遍高於清潔服務，而公司亦擁有上下游較完整的產業鏈，預計未來1至2年收益佔比有望提升至2成，甚至更多。

相關文章：

【業績｜環保股】碧瑤料全年收入達16億、手頭合約新高 酒店隔離縮短影響不大

【環保股】碧瑤被爆3噸回收飲品盒未交喵坊 今認已轉售給第三方、稱溝通不足

記者：伍鍵文